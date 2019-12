Cristina Chiabotto dopo il fisco nei guai anche con il condominio

editato in: da

Dopo i guai con il fisco, Cristina Chiabotto avrebbe problemi anche con il condominio. Secondo quanto riportato da Il Giornale, fra i conti da pagare dell’ex Miss Italia ci sarebbe anche quello relativo alle rate di un condominio torinese.

Appena due mesi fa la modella era convolata a nozze con Marco Roscio, l’imprenditore di Torino e fan della Juventus, conosciuto poco dopo la fine della storia con Fabio Fulco. Dopo un amore lungo oltre dieci anni, Cristina aveva deciso di dire addio all’attore napoletano, voltando definitivamente pagina. Nemmeno il tempo di festeggiare il romantico sì però che l’ex Miss Italia ha dovuto fare i conti con il fisco e un debito di ben 2,5 milioni di euro, maturato con le banche e l’Agenzia delle Entrate.

“Purtroppo, in totale buona fede, mi sono affidata ai professionisti sbagliati – si è giustificata lei -. Sono stata mal consigliata sotto il profilo fiscale quando, ancora giovanissima, a 19 anni ho iniziato la mia attività. Sono stata costretta a ricorrere alla legge ‘salva suicidi’ per far ciò che ritengo giusto e doveroso: pagare, come tutti, le somme effettivamente dovute”.

Per saldare i suoi debiti la showgirl avrebbe disposto la vendita di alcuni appartamenti e negozi. Sembra però che i guai per lei non siano finiti, perché ci sarebbe da estinguere un altro debito relativo al pagamento di un condominio a Torino.

L’ex Miss Italia non ha commentato, ma la situazione continua ad essere delicata. Cristina ha ammesso i suoi errori e la volontà, affidandosi ai suoi legali, di risolvere il problema.

“Non mi resta che attendere l’esito della procedura – ha detto qualche giorno fa -, con la serenità di chi ha la coscienza a posto. Non voglio sottrarmi al mio dovere, anzi. Vorrei solo fosse rispettato un principio valido per chiunque, cioè che l’ammontare dovuto di tasse si basi su quanto effettivamente guadagnato”.

Nel frattempo tanti vip sono scesi in capo per difendere la Chiabotto che si è difesa su Instagram e ha confermato la volontà di pagare tutti i suoi debiti. Da Chiara Giordano, che ha scritto: “La cosa triste è che se ti metti nelle mani sbagliate le conseguenze le paghi in prima persona!! Dovrebbe pagare chi sbaglia e chi non sa fare il proprio lavoro”, a Samantha De Grenet che ha aggiunto: “Cara Cristina purtroppo conosciamo molto bene chi fa i titoli ad effetti senza nemmeno leggere carte o interviste. Spero che tu possa risolvere presto la situazione. Un abbraccio”.