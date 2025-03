Claudia Koll, quanto è alta. Il cambiamento dei look negli anni

Fonte: IPA Claudia Koll

Da sensuale femme fatale a donna discreta e risolta: Claudia Koll è andata incontro nel corso degli anni a moltissime metamorfosi, che hanno investito tanto il suo look quanto la sua visione della vita. Diventata famosa come musa di Tinto Brass, l’attrice romana ha abbandonato il cinema erotico per concentrarsi sul teatro e sul volontariato, guidata anche da un forte riavvicinamento alla fede cattolica.

E il suo stile, complici i cambiamenti che hanno accompagnato la sua carriera, si è evoluto di conseguenza: supportata da una bellezza statuaria e da un’eleganza innata, Claudia è riuscita a valorizzarsi al meglio anche con look agli antipodi.

Claudia Koll quanto è alta

Claudia Koll è stata senza dubbio una delle donne più ammirate d’Italia negli anni ’90: pelle diafana, occhi e capelli castani e curve da capogiro sono stati un ottimo biglietto da visita per l’attrice, che ha valorizzato al meglio la figura minuta anche grazie a sapienti accorgimenti di stile. Alta 165 cm, Claudia ha spesso puntato su tacchi e scarpe platform per aggiungere qualche centimetro alla sua statura nella media, risultando a volte sensuale e provocante, altre elegante e distinta.

Dotata di un viso magnetico e di una silhouette estremamente femminile, la Koll può contare su misure a dir poco perfette: 96-60-92. Un’armoniosa figura a clessidra che sul piccolo e sul grande schermo gli spettatori hanno ammirato e, in alcuni casi, anche un po’ invidiato.

Claudia Koll, il cambiamento di look

Claudia Koll ha conosciuto la popolarità all’inizio degli anni ’90, quando Tinto Brass la scelse come protagonista della sua pellicola erotica Così fan tutte. Complice il ruolo di diva della sensualità, agli esordi della carriera l’attrice puntò su look decisamente audaci: generose scollature, abiti longuette e tacchi a spillo erano i migliori alleati di stile dell’interprete, che si presentava al pubblico come una moderna sirena dagli occhi scuri e dalla chioma corvina.

Il 1995 vide Claudia protagonista sul palco dell’Ariston al fianco di Pippo Baudo: in quell’occasione, la Koll riuscì a mostrare un perfetto equilibrio di sensualità ed eleganza, scegliendo bellissimi abiti da sera con ampie gonne e dettagli preziosi, ma non rinunciando quasi mai a valorizzare il décolleté. Alla soglia degli anni 2000, complice la ritrovata fede cattolica, l’ex musa di Tinto Brass si rese protagonista di un cambiamento d’immagine molto drastico.

In pubblico Claudia iniziò ad indossare sempre più spesso giacche e tailleur in colori neutri, abbinati a camicie con colletto. Anche il make-up risultava decisamente più naturale: abbandonati rossetti sgargianti e tinte scarlatte, l’attrice si affidò maggiormente a nuance neutre e minimal. In fatto di hair-style, infine, pur non rinunciando alla sua chioma corvina, si concesse qualche leggera schiaritura.

Ancora oggi, a quasi 60 anni, la Koll continua a percorrere la stessa strada prescelta più di 20 anni fa: è infatti fondatrice di una Onlus che si occupa di aiutare e sostenere le persone in difficoltà, ed è mamma di due ragazzi in affido, Jean Marie e Nathanael. La sua immagine continua ad essere discreta e sobria, distante anni luce da quella che, ancora giovanissima, l’aveva resa una vera celebrità.