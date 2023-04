Cindy Crawford, come si indossa l’abito “furbetto” che sta bene a tutte

Cindy Crawford e Kaia Gerber, mamma e figlia in passerella alla PFW

Cindy Crawford di bellezza se ne intende e i suoi look sono sempre a dir poco impeccabili. La supermodella a 57 anni non ha perso un briciolo del suo fascino e, in occasione di un evento speciale, ha sfoggiato un look che fa scuola: total white e perfetto per le tiepide giornate di primavera, l’abito “furbetto” nasconde un segreto che lo rende perfetto per tutte. Anche a 50 anni!

Cindy Crawford, il look total white di primavera

Guardi Cindy Crawford ed è come se il tempo si fosse fermato. Sembra ieri quando dominava le passerelle più importanti e prestigiose del mondo insieme alle iconiche Supermodelle Claudia Schiffer, Linda Evangelista e Naomi Campbell. Cindy, una bellezza che sfida l’età che avanza con classe ed eleganza e che oggi, orgogliosa 57enne, ci dona l’ennesima lezione di stile, con una dritta niente male per chi cerca un look che ben si adatti alle body shape di ogni tipo.

Proprio alla bellezza era dedicato l’evento a cui ha preso parte questa settimana – il WWD Los Angeles Beauty – e, per l’occasione, ha sfoggiato un look total white che detta tendenza ed è la perfetta incarnazione della primavera. Finalmente ci siamo lasciate alle spalle piumini, cappotti e tutti i tessuti necessari per proteggerci dalle basse temperature, rispolverando dall’armadio abitini e maglie che solo a guardarli vien voglia di uscire al sole per una bella passeggiata.

È esattamente l’effetto che fa il wrap dress firmato Roland Mouret e indossato dalla Crawford: leggero e aderente nei punti giusti, luminoso e al contempo sobrio, senza inutili fronzoli che non farebbero altro che appesantire la figura e toglierle un po’ del suo naturale fascino.

L’abito “furbetto” che sta bene a tutte (anche a 50 anni)

L’ex Supermodella ne sa parecchio di stile e il wrap dress ne è la lampante dimostrazione. Probabilmente ne avrete già sentito parlare – o perché no, ne avete uno nell’armadio – come abito a “vestaglia”, ed è proprio questo il concetto: un modello dal tessuto morbido che avvolge il corpo, senza bottoni o zip e chiuso da un laccio o una cintura che definisce il punto vita. La gonna generalmente arriva al ginocchio ma non è una regola assoluta, tanto che in molte optano per il taglio midi, più indicato per la sera.

Comodissimo e al contempo elegante, la Crawford ci ha regalato una bella “dritta”. Il modello a vestaglia, nato negli anni Settanta dalla mente della stilista Diane von Fürstenberg, sta bene praticamente a tutte ed è proprio per tale ragione che è stato concepito: nessuna doveva essere esclusa!

L’abito “furbetto” più democratico di sempre, adatto alle donne di tutte le età, perfetto dai 50 anni in su ma apprezzatissimo anche dalle ventenni. E non importa che siate formose o filiformi, perché il wrap dress esalta le curve nei punti giusti, mettendo in evidenza il décolleté (anche quando non è proprio abbondante)

Gli accessori perfetti da abbinare al wrap dress

Il wrap dress è il capo che non dovrebbe mancare nel nostro guardaroba, ma saper abbinare gli accessori è indispensabile se vogliamo rendere i nostri look memorabili. Anche in questo caso Cindy Crawford fa scuola, a cominciare dai sandali color carne effetto-nude, la scelta migliore per slanciare la silhouette e dare un tocco di raffinatezza in più a un “semplice” look da giorno.

Per non parlare della maxi bag, anch’essa rigorosamente bianca. Come ci insegnano le dive che tanto amiamo – da Heidi Klum a Jennifer Lopez, passando per Demi Moore e Sharon Stone – il look da giorno deve essere certamente chic, ma senza dimenticare le due parole d’ordine: comodità e praticità.