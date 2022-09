Linda Evangelista, la prima sfilata dopo l’operazione che l’ha sfigurata

Linda Evangelista: vita, successo e declino della top model

Linda Evangelista è tornata in passerella dopo 15 anni: la top model, che non sfilava dal 2007 ed era scomparsa dopo l’operazione che l’ha sfigurata, ha preso coraggio ed ha inaugurato la New York Fashion Week con Fendi, che ha festeggiato i 25 anni della borsa Baguette. Una parata di stelle, ma gli occhi erano solo per lei, che nei mesi scorsi ha raccontato il suo dramma ed è tornata a lavorare.

Il ritorno in passerella di Linda Evangelista

La moda degli anni ’90 e 2000 verrà ricordata sempre per le più grandi top model della storia: Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell e Christy Turlington. Non solo, tra di esse spiccava Linda Evangelista, che dopo 15 anni di assenza dalle passerelle, è tornata a sfilare, ricordando a tutti quei gloriosi anni.

Linda ha anche dimostrato a tutti quanto vale, sulla passerella di Fendi (di cui sarà a breve testimonial) che ha aperto la New York Fashion Week, celebrando i 25 anni dell’iconica borsa Baguette, con ospiti d’eccezione come Sarah Jessica Parker e Kate Moss. Ma sul catwalk ci sono stati occhi solo per lei, Linda Evangelista, apparsa nei panni di quella che qualcuno ha definito una “fata turchina della moda”: maxi mantello celeste, maniche a sbuffo, lunghi guanti bianchi.

La top model, a 57 anni, sembra decisa a mettere da parte i suoi problemi e riconquistare il suo posto nell’olimpo fashion. Infondo, se sfila ancora Naomi, perché non può farlo anche lei? Emozionata ma decisa, la sua falcata è rimasta la stessa, così come il suo allure da icona senza tempo.

Già negli scorsi mesi la modella era tornata a posare per British Vogue, in meravigliosi scatti di Mario Testino, che hanno segnato il suo ritorno al lavoro, dopo la brutta faccenda della criolipolisi.

Fonte: Getty Images

Gli addi e i ritorni: la carriera di Linda Evangelista

La carriera nella moda di Linda Evangelista è stata segnata da addi e ritorni, anche in tempi non sospetti. Il primo ritiro risale al 1999, quando, incinta del primo figlio, decide di lasciare momentaneamente la moda. La modella però subisce un aborto al sesto mese, e nel 2001 torna a lavorare. Nel 2006 resta nuovamente incinta, e nel 2007 sfila per l’ultima volta, per festeggiare i 60 anni del brand Dior.

Linda continua a lavorare, per campagne pubblicitarie, riviste di moda, è sempre sotto i riflettori, pur dedicando molto tempo al figlio Augustin James, fino al 2016. Da allora si perdono completamente le sue tracce: le uniche info arrivano dal suo profilo Instagram, nel quale non compare quasi mai, se non in foto buie e sfuocate.

Fonte: Getty Images

Si parla di un aumento di peso, e solo cinque anni dopo, nel 2021 l’Evangelista spiega cosa le è accaduto: a causa di una operazione estetica andata male, la criolipolisi, il suo viso e il suo corpo sono rimasti sfigurati, per sempre, per dei cuscinetti di grasso che, invece di essere rimossi con l’intervento, si sono ingigantiti.

Ora, pare che la situazione sia migliorata, come mostrano le ultime foto, e non è chiaro se dopo il suo appello, non sia ricorsa a nuovi metodi sperimentali per risolvere il terribile danno.