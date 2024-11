Cabello, Chris Martin, Olivia Rodrigo: cadute rovinose sopra e sotto il palco

In autunno non cadono solo le foglie: Camila ruzzola dai tacchi, mentre il cantante dei Coldplay e la Rodrigo cascano sul palco

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie, scriveva un tempo il sommo poeta Ungaretti. E in effetti, anche nello showbiz di questi tempi l’equilibrio sembra essere precario, causa forse il cambio di temperature e di stagione.

Prima Olivia Rodrigo, che il 13 ottobre scorso, durante il suo concerto alla Rod Laver Arena di Melbourne, in Australia, è precipitata in una botola sul palco. La cantante 21enne non si è accorta che era rimasta aperta e ci è rovinosamente caduta dentro. Dopo alcuni secondi di terrore (poteva farsi male molto seriamente) la cantante è riemersa sdrammatizzando l’accaduto. “Wow, è stato divertente. Sto bene, sto bene. Dov’ero rimasta?”.

Poi Camila Cabello che la sera di Halloween, complice forse qualche bicchierino di troppo, è ruzzolata dai tacchi, tra le risate delle amiche presenti.

Last but not least, Chris Martin. Il frontman dei Coldplay è sprofondato in un buco che si è aperto sul palco durante un concerto a Melbourne, città che probabilmente non porta troppa fortuna ai cantanti americani. Anche nel suo caso, fortunatamente, senza drammatiche conseguenze, grazie anche all’intervento tempestivo di un componente dello staff, prontamente intervenuto per cercare di afferrare Chris Martin. “Questo non era previsto, grazie per avermi aiutato. Sto bene”.