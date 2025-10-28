Chris Martin e Sophie Turner, tutto quello che sappiamo sulla nuova coppia

Il cantante dei Coldplay e l'attrice di Game of Thrones sono stati avvistati insieme a Londra, in un incontro tête-à-tête: tutti i dettagli

IPA Chris Martin e Sophie Turner

A Chris Martin piacciono le attrici. Dopo le lunghe relazioni con Gwyneth Paltrow e Dakota Johnson, il frontman dei Coldplay sta ora uscendo con Sophie Turner. Che, a sua volta, sembra avere un debole per i cantanti visto che è stata sposata per tanti anni con Joe Jonas, membro dei Jonas Brothers.

Chris Martin e Sophie Turner a cena insieme

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, Chris Martin avrebbe iniziato a frequentare Sophie Turner, conosciuta ai più come la Sansa Stark di Game of Thrones (o Il Trono di Spade, che dir si voglia).

Pare che i due si siano incontrati a Londra, durante una tappa del tour della band inglese, e abbiano condiviso una romantica cena. Secondo alcuni testimoni, il cantante e l’attrice sarebbero stati visti “chiacchierare intimamente”.

“Conducono vite molto diverse, ma condividono un’energia simile e si capiscono a vicenda”, ha detto una fonte al tabloid, aggiungendo: “Il legame tra loro era evidente”.

Tra l’altro Sophie si è più volte dichiarata una grandissima fan di Chris Martin. Nel 2020, durante un’intervista per il programma Cup of Joe dell’ex marito Joe Jonas, l’attrice è stata sorpresa con un video di compleanno realizzato dallo stesso Martin, da sempre uno dei suoi cantanti preferiti.

Nella registrazione, il leader dei Coldplay le ha inviato un caloroso messaggio: “Sono Chris dei Coldplay. Volevo augurarti il ​​meglio e mandarti tutto il mio amore. Grazie per essere stata fantastica”. La reazione di Sophie è stata di pura emozione, tra lacrime e risate soffocate.

Nessuno avrebbe mai immaginato che quattro anni dopo, quel gesto di ammirazione sarebbe diventato l’inizio di una potenziale relazione romantica, che sta già facendo chiacchierare parecchio.

Sebbene al momento nessuno dei due abbia confermato la liaison, la chimica tra Sophie Turner e Chris Martin promette di continuare ad attirare un certo interesse. Per ora i diretti interessati si limitano a mantenere il silenzio, lasciando che le voci scorrano.

Chris Martin e Sophie Turner legati dallo stesso destino

Quel che è certo è che Chris Martin e Sophie Turner – 48 anni lui, 29 lei – stanno attraversando una fase simile: entrambi sono tornati single dopo delle lunghe e intense relazioni. Lui ha chiuso quella con Dakota Johnson, star di 50 sfumature di grigio e figlia di Melanie Griffith.

Chris e Dakota si sono lasciati lo scorso giugno, dopo otto anni di frequentazione e una presunta proposta di matrimonio. Il motivo della rottura sarebbe stato il deterioramento del rapporto nel corso degli anni e i loro rispettivi impegni.

Sophie Turner si è invece lasciata da poco con Peregrine Pearson, al quale è stata legata per due anni. Lo ha conosciuto dopo il divorzio da Joe Jonas, dal quale ha avuto due figlie, Willa e Delphine, che attualmente hanno rispettivamente 4 e 2 anni.

Pearson è il figlio maggiore ed erede di Michael Pearson, il quarto visconte Cowdray, un ex produttore cinematografico che possiede una quota significativa dell’impero mediatico di Pearson. Lo scorso settembre la coppia è stata avvistata mentre litigava a un matrimonio dell’alta società e successivamente è stata comunicata la separazione.