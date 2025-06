Dakota Johnson e Chris Martin, i veri motivi dietro la rottura

Fonte: Getty Images Dakota Johnson e Chris Martin

Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati, almeno è quello che sostengono fonti vicine alla coppia (ormai ex). Nelle ultime ore la notizia è rimbalzata dai tabloid americani ai giornali di tutto il mondo, definendo la rottura “definitiva”. E intanto cresce l’attenzione sulla fine della loro storia, arrivata dopo otto anni d’amore non sempre facilissimi, ed emergono i primi dettagli sui motivi che hanno portato la relazione al capolinea.

Dakota Johnson e Chris Martin, perché si sono lasciati

Una relazione durata otto anni, non sempre idilliaca, fatta di alti e bassi, quella di Dakota Johnson e Chris Martin. L’attrice, protagonista di Cinquanta sfumature di grigio, e il frontman dei Coldplay si sarebbero detti addio, secondo quanto riportato da People. Stando a fonti vicinissime alla coppia infatti tra i due “stavolta è davvero finita”.

La notizia ha fatto un certo scalpore, anche perché i due, da sempre molto riservati sulla loro storia, non hanno né confermato né smentito la fine del loro amore. Ma un’altra fonte avrebbe raccontato al The Sun i veri motivi che ci sarebbero dietro la rottura dell’attrice e del cantante.

Secondo il magazine, la coppia sarebbe stata in crisi per oltre dieci mesi prima di dirsi definitivamente addio, nonostante l’attrice avesse fatto sapere tramite un suo portavoce che tutto procedeva per il meglio. Ma le cose evidentemente stavano andando in un’altra direzione.

La fonte ha raccontato al The Sun che “Dakota voleva che questa relazione funzionasse. Non solo ama Chris, ma anche i suoi due figli, e questa perdita è incredibilmente dolorosa“. Pare che i due si siano separati di comune accordo: “La decisione di chiudere la storia è stata amichevole, ma per Dakota è difficile”.

“Nell’ultimo anno è diventato chiaro che la loro relazione era in fase di stallo e non andava avanti”, ha continuato la fonte, che ha aggiunto: “Avere dei figli insieme non sembrava essere nei piani, e le loro carriere li hanno portati in direzioni diverse: Chris è stato in tournée per tre anni, i suoi impegni sono folli”.

Secondo le indiscrezioni riportate dal tabloid il cantante avrebbe “tolto il piede dall’acceleratore”, portando così la relazione a una fase di stasi. “È stata una delle tante gocce che ha fatto traboccare il vaso”.

Chris Martin e Dakota Johnson, un amore lontano dai riflettori

Da sempre molto riservati, Chris Martin e Dakota Johnson hanno portato avanti la loro relazione lontano dai riflettori. Pare che i due si siano conosciuti nel 2017 grazie ad amici comuni, per poi ufficializzare la storia un anno dopo. Hanno sempre cercato di evitare il clamore mediatico, anche se in otto anni d’amore l’attrice e il cantante hanno superato diverse crisi, pur superandole e tornando “felicemente insieme”, come aveva fatto sapere lei.

Nel 2024 tutto sembrava portare a un imminente matrimonio: sul dito dell’attrice, in occasione del suo 34esimo compleanno, era apparso un magnifico anello di fidanzamento. Il prezioso pegno d’amore però era sparito, tanto che si era parlato dell’ennesima crisi tra i due: tutto sembrava rientrato, almeno fino ad oggi. Il loro amore sembra davvero arrivato al capolinea.