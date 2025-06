Chris Martin e Dakota Johnson si sono lasciati: “Questa volta è definitivo”

Fonte: Getty Images Chris Martin e Dakota Johnson

L’amore tra Chris Martin e Dakota Johnson sarebbe giunto al capolinea: dopo otto anni di relazione, fatta di allontanamenti e ritorni di fiamma, il leader dei Coldplay e l’attrice si sarebbero detti definitivamente addio. La notizia arriva dai tabloid americani: secondo fonti vicine alla coppia questa volta la storia è davvero finita.

Chris Martin e Dakota Johnson, la fine di un amore

Sembra davvero giunta al capolinea la storia d’amore tra Chris Martin e Dakota Johnson: il cantante dei Coldplay e l’attrice di Cinquanta sfumature di grigio avrebbero deciso infatti di dirsi addio per sempre. O almeno così assicurano le “fonti esclusive” che hanno spifferato a People che “stavolta è davvero finita“.

Una notizia che ha colto di sorpresa i fan della coppia, che solo un paio di settimane fa era stata avvistata mentre passeggiava a Malibu. Tra l’altro l’attrice ha sempre avuto un ottimo rapporto sia con l’ex del cantante, Gwyneth Paltrow, che con i figli Apple e Moses: “Li amo come fossero tutto per me. È un amore viscerale, totale”, aveva dichiarato qualche tempo fa, facendo riferimento anche alla maternità, dicendo: “Sono così aperta. Sono arrivata a questo punto in cui voglio davvero sperimentare tutto ciò che la vita ha da offrire”.

Eppure qualcosa deve essersi rotto, anche se – almeno per il momento – né il cantante né la diva di Hollywood hanno commentato la notizia diffusa dal tabloid d’oltreoceano. La loro relazione andava avanti da otto anni ma tra tanti alti e bassi, allontanamenti e ritorni di fiamma: anche la scorsa estate, secondo indiscrezioni insistenti, sembrava che i due si fossero allontanati, anche se poi le voci di crisi erano presto rientrate.

La storia d’amore di Chris Martin e Dakota Johnson

La storia dell’attrice e del leader dei Coldplay è iniziata nel 2017, tre anni dopo il divorzio di Martin dall’ex moglie. La relazione era iniziata in sordina e fu ufficializzata un anno dopo, ma non è mai filata liscia, tanto che in otto anni d’amore i due si sono presi più volte pause di riflessione, per poi tornare sempre insieme.

Nel 2020 per la prima volta sul dito della protagonista di Cinquanta sfumature di grigio era apparso un anello di fidanzamento, poi sparito. I tabloid erano tornati a parlare di matrimonio nella primavera del 2024, quando una fonte vicina ai due aveva fatto sapere al Mirror che “la coppia si è fidanzata qualche tempo fa e ha mantenuto la notizia privata. Ma ora sono aperti al riguardo con i loro circoli. Sono stati infatuati l’uno dell’altro fin dal primo giorno, quindi fare il passo successivo era inevitabile. Non hanno fretta di organizzare il matrimonio ma si divertono solo a rendere ufficiale il loro impegno”.

Sul dito di Dakota Johnson era infatti apparso uno splendido anello verde smeraldo, sparito poi qualche mese dopo, tanto che si era parlato di una crisi: “Sono entrambi persone impegnate, Chris è stato in Europa con i Coldplay ed entrambi hanno priorità personali, passioni e impegni lavorativi che non si intrecciano naturalmente tra loro. Volevano che funzionasse, ma semplicemente non ha funzionato, e ora hanno accettato che è meglio andare avanti”.

I pettegolezzi però erano stati ben presto smentiti dalla stessa attrice, che tramite il suo portavoce aveva fatto sapere che i due stavano “felicemente insieme“.