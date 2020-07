Chiara Nasti, il nuovo amore è Niklas Dorsch: prime foto su Instagram

editato in: da

L’estate di Chiara Nasti è ricca di sorprese: dopo le innumerevoli indiscrezioni che si sono susseguite in merito alla sua situazione sentimentale, di recente ha pubblicato alcune foto delle sue vacanze in Grecia. E al suo fianco c’è una nuova fiamma, il giovane calciatore tedesco Niklas Dorsch.

La bella influencer ha avuto un’importante relazione con Ugo Abbamonte – lo scorso anno rinunciò in corsa alla partecipazione all’Isola dei Famosi proprio perché non riusciva a sostenere la lontananza dal suo fidanzato. Ma nelle prime settimane del 2020 la loro storia si è infranta, come la stessa Nasti ha raccontato solo tempo dopo. Ufficialmente single, Chiara si è vista finire al centro di tantissimi rumors: le sono stati affibbiati diversi flirt, nessuno dei quali ha però trovato conferma.

Uno degli ultimi sarebbe quello con il calciatore Nicolò Zaniolo, giovane talento italiano al quale la Nasti è stata accostata nelle scorse settimane. Lei ha sempre smentito queste voci, raccontando – e mostrandoci su Instagram – la sua estate da single, in compagnia della sua famiglia (“Lui è il mio fidanzato, l’amore mio” – aveva scritto giorni fa riferendosi al padre) e di alcuni amici. Ma qualcosa è cambiato: l’influencer, in vacanza a Mykonos, ha infatti deciso di rivelare l’ultima novità. Durante il suo soggiorno nella splendida isola greca, tra tuffi in piscina e scatti in bikini, compaiono alcune foto che la ritraggono in dolce compagnia.

La nuova fiamma di Chiara Nasti è un calciatore tedesco: si chiama Niklas Dorsch (classe 1998) e milita nell’Heidenheim. “Il mio amore”, lo chiama lei senza nascondersi più. E lo stesso Niklas ha condiviso tra le sue storie di Instagram un bellissimo scatto di coppia, uscendo così alla luce del sole. A quanto pare, i due giovani innamorati si stanno godendo una vacanza davvero fantastica.

“Nikoooooooolas! No baby, I’m Niklas” – scrive la Nasti sui social, rivelando così qualche piccola difficoltà di comunicazione. Lui è infatti tedesco, e a giudicare dalle storie su Instagram in questi primi giorni insieme stanno utilizzando l’inglese per capirsi. Ma questo è solo un piccolo ostacolo che non sembra affatto rovinare la forte intesa che c’è tra i due. “Hai sconvolto la mia vita, bebè” – prosegue Chiara, una dichiarazione d’amore tenerissima che ha già fatto impazzire tutti i suoi fan.