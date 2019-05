Come sono oggi i rapporti tra Chiara Giordano e Raoul Bova

editato in: da

Chiara Giordano è l’ex moglie di Raoul Bova, la donna con cui l’attore è stato sposato per moltissimi anni e che gli ha regalato due figli: il 19enne Alessandro Leon e il 18enne Francesco. La Giordano ha affrontato il divorzio dall’attore con grande dignità e coraggio, finendo suo malgrado in prima pagina sui giornali di gossip. Proprio per questo è stata più volte paragonata a Jennifer Aniston, protagonista anche lei di un mediatico e doloroso divorzio da Brad Pitt.

Nata il 5 agosto 1973, Chiara Giordano ha 45 anni. Tra le sue amiche vip troviamo la presentatrice Alessia Marcuzzi e l’attrice Gabriella Pession. Da sempre riservata, Chiara Giordano ha rilasciato pochissime dichiarazioni sulle sua vita privata e sul suo ex. L’unico modo per conoscerla meglio è sfogliare le foto della sua pagina Instagram (@chiaragiordy2.0), dove la donna racconta la sua vita quotidiana fatta di amici, lavoro (è veterinaria), momenti con i figli e una grandissima passione per la danza.

Chiara arriva da una famiglia di avvocati, suo padre infatti è Francesco Giordano, mentre la madre è nientemeno che Annamaria Bernardini De Pace, noto avvocato matrimonialista, autrice di libri e spesso ospite in televisione.

La chiacchieratissima separazione dal marito ha avuto un lungo strascico: per anni i rapporti tra i due sono stati piuttosto tesi, ma oggi finalmente sembrano decisamente migliorati. In questa foto vediamo Chiara e Raoul insieme, alla mostra dell’artista di famiglia, il figlio Alessandro Leon tenutasi nell’aprile 2019:

Facciamo un salto indietro nel tempo. L’amore con Raoul Bova è arrivato negli anni Duemila, dopo che lui aveva archiviato la relazione con l’ex stellina di Non è la Rai Romina Mondello. Il primo incontro è avvenuto nel 1997, quando lei era una studentessa dell’Università di Veterinaria. «Mi sono innamorato di Chiara Giordano perché mi ha trattato da persona, non da attore – ha raccontato anni dopo il 46enne -. Ha cominciato a scherzare, a prendermi in giro. Quasi mettendomi in imbarazzo. Era diversa da quelle ragazzine che ti dicono sempre sì. Lei è una donna di polso. Concreta. Tutta il contrario di me, che resto un illuso, un sognatore».

Nel 2013, dopo 13 anni di matrimonio, qualcosa si rompe. Raoul Bova, sul set di Immaturi – il viaggio, si innamora della bella e giovane Rocío Muñoz Morales. I due coniugi decidono di separarsi, ma l’addio è piuttosto doloroso. Nella questione infatti interviene Annamaria Bernardini De Pace, che accusa l’attore di essere stato un “genero degenere” in una lunga lettera resa pubblica. Da quel momento sui giornali di gossip si sono succedute accuse e botte e risposta fra l’ex suocera e l’ex genero.

«Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo – ha raccontato tempo dopo Bova a L’Intervista -. Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma il non provare più amore». Raoul ha avuto due figlie da Rocío, Luna e Alma.

Da quando si è lasciata con Bova le sono stati attribuiti vari flirt (citiamo Emanuele ingegnere 40enne e Michele Cascavilla, imprenditore del settore tessile). Un nuovo grande amore non ha ancora ribussato alla sua porta ma nonostante ciò Chiara Giordano oggi è una donna felice, che nelle sue foto su Instagram mostra un bellissimo sorriso, un fisico invidiabile e una vita sociale molto attiva.