La lenta trasformazione di Gabriel Garko, sempre più plastificato

Gabriel Garko scherza su Instagram con Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova. L’attore in queste settimane è stato meno attivo sui social, dedicandosi soprattutto a sè stesso e alle persone che ama. Re delle fiction e amatissimo dal pubblico, Garko manca ormai da diverso tempo dalla tv.

Nonostante ciò la sua vita privata continua a fare discutere. L’ultima notizia riguarda l’amicizia speciale con Chiara Giordano che i due non nascondono nemmeno su Instagram. Nell’ultima foto postata dall’attore, che lo ritrae nel suo letto, è spuntato un divertente botta e riposta. “Buonanotte a tutti”, ha scritto Gabriel e immediatamente l’ex di Bova ha replicato: “Te la sei fatta oggi pomeriggio dopo la pennica. Buonanotte cosaaa?”, con tanto di faccine sorridenti.

La risposta di Garko non ha tardato ad arrivare. “Ahahahaha ma cosa dici – ha scritto – adesso ti chiamo in video così vedi che sono qui”. La Giordano ha quindi aggiunto: “Nooo! Sono inguardabile”, scatenando l’ironia dell’amico che ha replicato: “Quindi ti chiamo in diretta!”. “Te la rovinerei!”, ha concluso Chiara.

Uno scambio di battute molto divertente che non è sfuggito ai follower di Instagram, scatenando anche una grande curiosità. Chiara Giordano è stata sposata con Raoul Bova per oltre dieci anni. La coppia ha avuto due figli: Alessandro Leon e Francesco. Un amore terminato nel 2014, quando l’attore ha incontrato sul set Rocio Munoz Morales, sua attuale compagna e madre delle figlie Alma e Luna.

Garko per diverso tempo è stato legato a Eva Grimaldi, oggi sposata con Imma Battaglia e sua migliore amica. Dopo la fine della relazione con Adua Del Vesco, Gabriel aveva dichiarato più volte di essere innamorato, ma non aveva mai svelato l’identità della persona che gli aveva rubato il cuore. L’attenzione del pubblico si era spostata prima su una fede comparsa sulla mano dell’attore, poi sul legame con Gabriele Rossi.

Fra Chiara e Gabriel c’è solo un’amicizia? Probabilmente sì, visto che lui è stato fra i primi a sostenerla anche durante l’avventura ad Amici Celebrities ed è comparso, anche in passato, sul profilo Instagram della donna. Un legame speciale che nemmeno la distanza, a quanto pare, è riuscito a spezzare.