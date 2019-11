Raoul Bova in lutto, Chiara Giordano criticata per il suo gesto su Instagram

editato in: da

Chiara Giordano è finita nella bufera a causa di un post pubblicato su Instagram nel giorno in cui Raoul Bova ha annunciato la morte della mamma Rosa. L’attore, che era legatissimo alla donna, ha voluto condividere la sua sofferenza con i fan.

“Mi piace ricordarti così mammina mia – ha scritto Raoul, postando una foto in bianco e nero con la madre -. Risate, abbracci e fiori”. La signora Rosa si è spenta a un anno di distanza dal marito Giuseppe. Un lutto che ha colpito profondamente Bova e che ha spinto i fan a stringersi intorno a lui per cercare di consolarlo.

Fra i tanti messaggi d’amore arrivati anche quello di Rocio Munoz Morales, l’attuale compagna dell’attore e madre delle due figlie Alma e Luna, che ha pubblicato sui social un post dolcissimo dedicato a mamma Rosa.

Nelle stesse ore sul profilo Instagram di Chiara Giordano è apparso un altro scatto. “Quasi pronti per il nostro primo show”, ha scritto l’ex moglie di Raoul, postando una foto in cui sorride insieme al suo insegnante di ballo prima di una gara.

Se alcuni fan si sono complimentati con Chiara, altri hanno criticato la sua scelta di pubblicare uno scatto di questo tipo in un giorno difficile per l’ex marito. “Ti seguo e sei molto carina – ha scritto un follower -, ma questa foto avresti potuto evitarla, almeno in questo giorno”.

La risposta della Giordano non ha tardato ad arrivare: “Credimi il rispetto c’è stato – ha svelato -. Non tutto si comunica in tempo reale e la vita vera non dovrebbe essere quella dei social ma quella vera”. L’ex protagonista di Amici Celebrities, che proprio grazie al ballo è riuscita a superare il dolore per il divorzio, ha spiegato di non aver fatto nulla per ferire Raoul e di aver rispettato il suo lutto, che sarebbe avvenuto giorni prima l’annuncio dato su Instagram.

“Purtroppo si pensa che i social siano sempre in sync con la vita, ma non è così – ha aggiunto – e poi se uno ne parla è perché ne parla se non ne parla allora non va bene…aiutoooo! Io nei social metto il bello le cose dolorose e intime le ho sempre tenute per me”.