Raoul Bova parla del divorzio: Chiara Giorgano reagisce su Instagram

Dopo un lungo silenzio e tanti gossip, in questi giorni Raoul Bova è tornato a parlare per la prima volta del divorzio da Chiara Giordano.

L’attore romano, che oggi è legato a Rocio Munoz Morales, ha rilasciato a Vanity Fair alcune dichiarazioni sull’addio all’ex moglie e sullo scontro con l’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace a cui aveva dedicato una lettera intitolata: “Caro genero degenerato”.

Un amore, quello fra Chiara e Raoul, coronato dalle nozze nel 2000 e dalla nascita di due figli: Alessandro e Francesco. Poi, nel 2013, l’addio, seguito dalla relazione di Bova con Rocio, conosciuta sul set di Immaturi 2. Un finale amaro per la coppia, reso ancora più difficile dai gossip e dalle indiscrezioni circolate in quei giorni.

Dopo tanto dolore e scontri, oggi finalmente gli ex coniugi hanno ritrovato l’equilibrio di un tempo. “Noi quattro stiamo benissimo, non c’è mai stata una guerra con Chiara – ha spiegato l’attore romano -, che stimo come donna e come madre. L’ho sempre detto. Non è stato giusto demonizzare Rocío e me, all’inizio della nostra storia, ma le cose poi si sono sistemate tutte”.

Bova attualmente è legato da sette anni alla Morales, da cui ha avuto due figlie: Luna e Alma, mentre Chiara Giordano è ancora single. Con coraggio e sempre con il sorriso, si è ricostruita una vita dopo l’addio a Raoul, puntando su sè stessa, circondata dall’amore degli amici e dei figli.

La Giordano non ha commentato l’intervista all’ex, ma su Instagram la sua risposta è scontata. Gli ultimi post raccontano una Chiara rinata, finalmente felice e libera. In uno scatto sorride insieme ai figli, scrivendo: “Vi amo!”, in un altro racconta la spensieratezza di un viaggio a San Diego, negli Stati Uniti. A colpire è soprattutto un messaggio pubblicato proprio in questi giorni. “L’unica cosa che hai e che nessun altro ha è l’essere te stesso – ha scritto -. La tua voce, la tua mente, la tua visione, la tua storia. Allora scrivi, disegna, costruisci, gioca, balla e vivi proprio come tu solo sai fare!”.