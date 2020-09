Chiara Giordano ritrova l’amore con un ballerino di Domenica In

editato in: da

Chiara Giordano è innamorata. La ex moglie di Raoul Bova, da anni legato a Rocio Munoz Morales dalla quale ha avuto le piccole Luna e Alma, è stata fotografata in tenerissimi atteggiamenti con il ballerino Andrea Evangelista.

Danzatore e coreografo, Evangelista è un volto noto di diverse trasmissioni tv. Tra queste, è possibile citare Domenica In ma anche I Fatti Vostri, dove si esibisce con la neo co-conduttrice del programma Samanta Togni, apprezzatissima in questo ruolo.

A rendere nota la frequentazione tra Chiara Giordano, 47 anni, e Andrea Evangelista, 32, ci ha pensato il settimanale Diva & Donna. Sulle pagine del tabloid, infatti, si possono vedere gli scatti della coppia per le strade di Roma.

Evangelista e la ex di Bova si conoscono ormai da anni. Dalle foto sopra ricordate, che li ritraggono mentre si abbracciano teneramente e si scambiano baci, quella che era nata come un’amicizia potrebbe essersi trasformata in qualcosa di più profondo.

Il ballerino e Chiara Giordano, concorrente di Amici Celebrities nell’autunno 2019, sono stati fotografati in compagnia di Samanta Togni e del marito, il chirurgo estetico Mario Russo. Le due coppie, sedute al tavolo di un bar della capitale, palesano grande complicità.

Separata da Raoul Bova dal 2013 – dal loro amore sono nati Alessandro Leon e Francesco, oggi ventenni – Chiara Giordano appare raggiante. Non potrebbe essere altrimenti, dato che, come dimostrano le foto sopra citate, sta vivendo un momento magico, con una persona con cui condivide pure la grande passione per la danza (la Giordano ha dato sfoggio delle sue doti da ballerina in diverse situazioni, dal palco della trasmissione Mediaset fino ai momenti di divertimento assieme ad amici come Gabriel Garko).

La notizia del nuovo amore di Chiara Giordano arriva in un momento speciale anche per il suo ex marito. Come rivelato nelle scorse settimane da Nuovo, Bova sarebbe pronto alle nozze con la collega spagnola Rocio Munoz Morales.

Raoul e Rocio, con il matrimonio consoliderebbero un legame già molto forte che, come sopra specificato, li ha portati a diventare genitori di due bimbe. Nel frattempo Chiara Giordano, che è rimasta in ottimi rapporti con l’ex consorte, sorride di nuovo accanto ad Andrea.