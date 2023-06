Chiara Ferragni raddoppia i ricavi. Ma su Instagram pioggia di polemiche

Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Tutto ciò che tocca si trasforma in oro (o in polemica). Chiara Ferragni è una sicurezza di successo. Lo ha capito Amadeus, che l’ha fortemente voluta con lui sul palco dell’Ariston per la prima e l’ultima serata di Sanremo 2023. Non a caso, i ricavi delle società dell’imprenditrice digitale sono raddoppiati nell’ultimo anno. E su Instagram, in concomitanza con il suo successo, non si è ancora spenta la polemica per la foto senza veli.

Chiara Ferragni, ricavi raddoppiati: i progetti dell’imprenditrice digitale

Luci accese sui ricavi della Fenice, la Srl che si occupa dei brand di Chiara Ferragni, un business a 360°, dai gioielli fino all’abbigliamento. Stando a quanto rivelato da Il Sole 24 Ore, i profitti sono decisamente in crescita, per un totale di “14,2 milioni e un giro d’affari a valore retail di 61 milioni, in crescita, rispettivamente, del 115% e del 134% sul 2021″.

“Il giro d’affari di Fenice dovrebbe arrivare a 71 milioni, quello di Tbs Crew a 18,9 milioni. Siamo molto soddisfatti della redditività di entrambe le società”, ha rivelato il general manager delle società, Fabio Maria Damato. Per il momento, nulla è in vendita. “Entrambe le società sono progetti di vita e di lavoro”, ha detto Chiara Ferragni. Naturalmente, ci sono anche diversi progetti in cantiere.

Dal negozio a Roma fino alla linea di profumi, sono molte le idee. Del resto, la Ferragni stessa spera di continuare a contribuire in modo attivo all’evoluzione di quello che ha definito come un vero e proprio sogno. “Voglio continuare a far crescere la visione insieme alle persone che mi sono vicine”. Un successo tanto sperato e alla fine ottenuto: la Ferragni non ha mai indietreggiato e ha continuato a mostrarsi per com’è. I social, alla fine, sono la sua forza.

La polemica sui social per la foto senza veli

Se da una parte le società della Ferragni hanno registrato incrementi importanti – il trend dovrebbe essere confermato anche nel 2023 – dall’altra è innegabile il clamore scatenato dalla foto senza veli su Instagram. L’intento di celebrare la sua femminilità è riuscito a metà: rispetto al passato, i commenti negativi degli utenti sui social sono in netto aumento. E c’è chi invita a moderare i toni e soprattutto a passare oltre.

In molti, però, le hanno criticato l’eccessivo “esibizionismo”, così come la condivisione continua delle foto dei suoi figli, Leone e Vittoria. Dopo la pubblicazione del post in intimo, il tutto ha avuto una copertura mediatica importante, soprattutto a seguito del commento della ragazzina di 11 anni, a cui poi è stato chiuso il profilo. “Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Non lo trovo un bel messaggio da mandare”.

Come sempre, in questi casi, i social si sono scissi a metà, tra chi ha preso le parti della Ferragni e chi invece ha condannato duramente il suo comportamento. “Quella foto non mi è piaciuta e gliel’ho scritto. Ognuno può sentirsi libero anche indossando una felpa”, a parlare è Giulietta, che ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Netta la replica della Ferragni: “Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno”.