Chiara Ferragni: il nome della figlia, la seconda gravidanza, quando partorisce

Chiara Ferragni, la seconda gravidanza su Instagram: il pancino, la felicità di Fedez e Leone

Chiara Ferragni sta vivendo un momento magico: l’influencer e il marito Fedez aspettano il secondo figlio dopo l’arrivo del primogenito Leone. La seconda gravidanza, annunciata a ottobre, si concluderà fra febbraio e marzo, quando Chiara partorirà la piccola. Come era accaduto nel corso della prima gestazione, anche questa volta Chiara ha voluto condividere con i follower le sue emozioni e la crescita della sua bambina, postando video e foto delle ecografie, fra lacrime, momenti ricchi di commozione e molto altro.

La seconda gravidanza di Chiara Ferragni

Dopo la nascita di Leone, arrivato nel 2018, Chiara Ferragni a ottobre 2020 ha annunciato la seconda gravidanza. Il pancione cresce e l’influencer, insieme al marito Fedez, è pronta ad accogliere una bambina. “Entrambe le gravidanze sono state molto fortunate perché non ho quasi mai avuto nausea – ha raccontato -. Nei primi tre mesi con la bimba ero veramente stanchissima rispetto a Leo. Con entrambe le gravidanze ho sofferto soprattutto di reflusso (in special modo dalla 26esima settimana) e con la bimba ancora di più. Con Leo dalla 33esima settimana ho avuto un problema alla placenta che mi ha ‘costretta’ al riposo. Speriamo non succeda anche con la bimba”. Su Instagram, la Ferragni ha postato diverse foto che la mostrano in momenti dolcissimi e intimi, mentre il marito le bacia il pancione o mentre si guarda allo specchio, raggiante e stupenda. “Con Leo presi 15 chili, adesso sono a 8,5 alla 30esima settimana, quindi vedremo – ha confessato ai fan -. Ogni gravidanza è differente ed è importante non concentrarsi sul peso perché stiamo creando una vita umana”.

Chiara Ferragni, i problemi della gravidanza

Nel corso della prima gravidanza, Chiara Ferragni aveva vissuto dei momenti difficili. Nel corso di una ecografia di routine infatti il ginecologo aveva evidenziato dei problemi nella crescita di Leone. “Forse perché la placenta non sta funzionando al meglio – aveva svelato su Instagram -. Sono stata messa a riposo e deve prendere tutto con calma (ho dovuto cancellare gli impegni di lavoro)”. Qualche anno prima l’influencer aveva affrontato un altro periodo difficile. “Questa foto è stata scattata prima di una visita medica che mi ha spaventato molto – aveva raccontato pubblicando un selfie in cui appariva affranta -, perché il dottore mi ha detto che sarebbe stato difficile per me rimanere incinta perché i miei ormoni non erano equilibrati e avevano anche la sindrome dell’ovaio policistico (così comune nelle donne) […] La visita dal medico mi ha reso più consapevole del mio corpo: ho iniziato a mangiare meglio, prendendo le vitamine giuste e andando dai dottori giusti che mi hanno insegnato che il mio corpo era perfetto e non avrei mai avuto problemi se non avessi lasciato che queste cattive energie venissero alla mia testa”.

Quando partorisce Chiara Ferragni

Quando partorisce Chiara Ferragni? La fashion blogger e imprenditrice digitale darà alla luce la sua piccola con molta probabilità a marzo. A differenza di quanto era accaduto con Leone, nato a Los Angeles, la secondogenita dei Ferragnez nascerà in Italia. “Mi sarebbe piaciuto far nascere anche lei a Los Angeles per farle avere la doppia nazionalità – ha raccontato su Instagram -, ma anche per avere più privacy e perché ho avuto una bellissima esperienza con il medico che mi ha fatto partorire nel 2018. Ora con il Covid e le restrizioni per i viaggi sarebbe stato troppo complicato”. Qualche mese fa, poco dopo aver annunciato la seconda gravidanza, Chiara aveva condiviso sul suo profilo una foto che raccontava il primo parto. “Il giorno in cui è nato Leo è stato uno dei più belli ed intensi della mia vita – ha spiegato -. Tutto ha acquisito un senso quando l’ho visto, ed io non potevo smettere di piangere, letteralmente non potevo. Ho pianto ore stringendo il mio bambino e pensando fosse impossibile che fosse nostro. È stato così surreale e magico. Per me, questo è il significato intrinseco della vita, ed io non vedo l’ora di sperimentarlo un’altra volta”. Leone è venuto alla luce nel 2018 e oggi, a quasi tre anni di distanza da quel momento, la Ferragni si sente cresciuta e più consapevole, pronta ad affrontare il parto. “Mi sento più preparata mentalmente e fisicamente – ha confessato – e ho meno ansia del tipo che madre sarò”.

Il nome della figlia di Chiara Ferragni

Il nome della figlia di Chiara Ferragni e Fedez non è stato ancora svelato, ma l’influencer ha spiegato di averlo già scelto insieme al marito. “Abbiamo scelto il nome della bambina mesi fa”, ha svelato sui social. Nel frattempo è già iniziato il toto-nome per scoprire come si chiamerà la piccola. A scatenare la fantasia dei fan era stato, qualche settimana fa, un video postato da Fedez in cui Leone giocava con la sua bambola, chiamandola Rachele. “Povera Rachele, speriamo che non tratterai così anche la sorellina”, rideva Chiara nella clip. Erano bastate queste parole per ipotizzare che la bimba si sarebbe chiamata proprio come la bambola. Un’idea smentita da Fedez nelle Stories: “Rachele è il nome della bambola di Leo – aveva detto, ironizzando -. La sorellina si chiama già Gennara”.

Chiara Ferragni e Fedez, il trasferimento dopo la nascita della figlia

Dopo la nascita della figlia, Chiara Ferragni e Fedez potrebbero trasferirsi, lasciando il loro appartamento di City Life, a Milano. A confessarlo è stata proprio l’imprenditrice: manca infatti una camera per la piccola che, almeno per ora, dormirà con i genitori oppure con la tata. “Traslocheremo fra qualche anno – ha detto -. Per ora Leo ha la sua stanza e la bambina può dormire nella nostra o in quella della tata (nella sua culla, ovviamente)”.

Il terzo figlio per Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni non ha mai nascosto la volontà di creare con Fedez una grande famiglia. L’influencer ha due sorelle, Francesca e Valentina, per questo vorrebbe avere tre figli. Su Instagram, rispondendo alle domande dei fan, l’influencer ha spiegato che la seconda gravidanza è stata programmata. “Avremmo voluto farlo prima – ha ammesso -, ma la situazione Covid mi ha spaventato all’inizio e abbiamo posticipato un po’”. Chiara ha poi svelato: “Adoro i bambini e ho due sorelle… Mi piacerebbe avere un terzo figlio in futuro”. L’imprenditrice racconta da sempre la sua vita sui social, per questo spesso è stata oggetto di critiche – anche feroci – da parte degli haters riguardo il suo ruolo di madre. Commenti che spesso hanno ferito la Ferragni, ma che oggi ha imparato a ignorare. “So di dare il massimo per loro – ha detto – e so che la gente giudicherà sempre e comunque quindi non me ne faccio proprio un problema”.