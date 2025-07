Chiara Ferragni, il dolce messaggio di Vittoria, ha solo quattro anni ma la fa commuovere

IPA Chiara Ferragni commossa per il messaggio di Vittoria

Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi follower un momento tenerissimo che riguarda la sua bambina, Vittoria. La piccola, che ha appena quattro anni, ha sorpreso la madre con un gesto affettuoso, dimostrando di sapersi muovere già con una certa disinvoltura tra le funzionalità digitali di casa.

Negli ultimi tempi, Chiara Ferragni e Fedez devono limitare la visibilità online dei loro figli, e quindi hanno interrotto la pubblicazione di immagini o video che li ritraggano. Una scelta dettata dalla volontà di tutelare la privacy dei piccoli Leone e Vittoria, probabilmente sostenuta anche da considerazioni legate ad accordi formali o vincoli giuridici, inizialmente proposta da Fedez e successivamente accettata anche dalla madre.

Chiara Ferragni, la scoperta degli audio convertiti in testo: il nuovo linguaggio dei piccoli

Secondo quanto raccontato dalla stessa Chiara Ferragni in un post pubblicato su Instagram, Vittoria ha scoperto la possibilità di inviare messaggi testuali utilizzando i comandi vocali sul tablet condiviso in famiglia. È così che la bambina è riuscita a mandare alla madre una serie di frasi piene d’amore, nonostante non sappia ancora scrivere.

“Vitto ha scoperto i messaggi vocali che si trasformano in messaggi dal loro iPad”, ha spiegato l’imprenditrice, lasciando intendere che la funzione di riconoscimento vocale ha permesso alla piccola di comunicare i suoi pensieri più dolci.

“Mamma sei la più bella del mondo”: la dichiarazione che ha emozionato la mamma

Nel messaggio ricevuto, trascritto dallo strumento di dettatura automatica, si legge il messaggio di Vittoria:

“Mamma sei la più bella del mondo, lo sai, sei come un tesoro. Sei come un cuoricino, lo sai mamma”. In un secondo momento, Chiara ha pubblicato un altro screenshot con un messaggio simile: “Tu sei la più bella del mondo. Lo sai, tu sei proprio la più bella del mondo. Sei come un cuoricino, mamma. Sei bellissima”.

Parole semplici, ma capaci di commuovere non solo la destinataria, ma anche migliaia di persone che hanno visualizzato il post su Instagram.

Chiara Ferragni ha accompagnato il post con una emoji dal volto emozionato, e a commentare è arrivata anche Valentina Ferragni con un semplice: “Amore”.

Il messaggio sarebbe stato inviato tramite un account denominato “Vitto e Leo Facetime”, che parrebbe essere utilizzato dai due figli per mantenere i contatti con la madre, soprattutto quando è impegnata lontano da casa.

Affetto familiare e strumenti digitali: un legame sempre più precoce

Il gesto di Vittoria ha inevitabilmente riaperto la discussione sull’utilizzo precoce della tecnologia da parte dei bambini. Da un lato c’è chi si è lasciato conquistare dalla tenerezza di quel messaggio, dall’altro chi si chiede su quanto sia opportuno concedere così presto l’accesso a dispositivi digitali, anche sotto il controllo degli adulti.

Alcuni che seguono la ex coppia da anni, hanno espresso un pizzico di nostalgia per i tempi in cui Chiara e Fedez condividevano più momenti della quotidianità familiare: “Quanto mi mancano”, scrive qualcuno. Altri parlano di “scriccioli diventati ormai nipotini virtuali”, quasi fossero parte della famiglia allargata del web.

Il gesto della piccola Vittoria restituisce uno spaccato dei tempi che viviamo, in cui i bambini crescono in un ambiente costantemente mediato dalla tecnologia. Saper utilizzare un tablet o inviare un messaggio vocale non dovrebbe però farci dimenticare che l’esposizione pubblica, soprattutto in età così precoce, porta con sé anche responsabilità. Mostrare affetto attraverso uno schermo è dolcissimo, certo, ma occorre sempre domandarsi se tutto debba essere condiviso. Proteggere l’infanzia, anche nel mondo digitale, resta una priorità.