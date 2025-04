Chiara Ferragni “copia” Lucio Corsi, i look in pelle al Salone del Mobile 2025

Chiara Ferragni rilancia il total-leather per la primavera 2025: focus sui look sfoggiati a Milano, dalla imprevedibile ispirazione. C'entra Lucio Corsi

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Dopo un inverno alquanto burrascoso, che l’ha vista destreggiarsi con difficoltà fra gli strascichi del “Pandoro-gate” e gli ingombrati gossip ad accostarla ancora a Fedez, Chiara Ferragni sembra aver finalmente ripreso in mano la propria vita: lo testimonia l’ampio e sincero sorriso con cui la Regina delle Influencer ha scelto di introdurre il suo ultimo carosello su Instagram, l’accessorio senza dubbio più bello e prezioso tra quelli in suo possesso. Rientrata da soltanto qualche giorno in quel di Milano dopo un meritatissimo weekend all’insegna del relax, l’imprenditrice digitale si sta godendo la sua città e così gli eventi mondani che offre. Non è certo passata inosservata la sua recente riscoperta passione per il total-leather, look proposto più volte nell’ultima settimana.

Chiara Ferragni rilancia la moda total-leather: i look da vera rocker a Milano

È stato in occasione del Salone del Mobile 2025 che Chiara Ferragni ha deciso di esordire con quella che si prospetta essere una delle tendenze più forti della primavera appena iniziata: perfettamente calata nelle vesti di una sensualissima dark lady, per il suo look alla Design Week l’Influencer ha puntato tutto sulla pelle nera, proprio come una vera rockstar avrebbe fatto.

Eccola dunque fasciata in un tubino nero e lucido con scollo monospalla, accattivante cut-out sul décolleté e maxi spacco a caratterizzare la gonna midi abbinato ad un chiodo di pelle in misura modello cropped e con tanto di spalline scultoree.

Erano di pelle, come da manuale, anche gli accessori: negli scatti in sequenza si può notare spuntare da sotto al braccio dell’imprenditrice l’inconfondibile maxi Pouch di Bottega Veneta, quella con l’iconico motivo intrecciato della maison, che ben si sposa agli stivali di Chrome Hearts con punta squadrata e dettaglio di croci in tessuto leopardato.

Forse ancor più clamoroso, a confronto, è però il secondo look total-leather. L’ispirazione principale? Insospettabile: Lucio Corsi. Da sotto ad un lungo blazer in ecopelle – attualmente tra i capispalla più in voga della bella stagione – ecco fare capolino una simpatica t-shirt bicolore con tanto di stampa raffigurante Topo Gigio e iconica scritta “volevo essere un duro” impressa sul davanti.

Completavano il tutto dei pantaloni rigorosamente in pelle, degli stivali dalla punta acuminata e la stessa borsa citata qualche riga fa.

Il segreto della felicità di Chiara Ferragni? Glielo ha regalato Leone (ma anche Vittoria)

Dopo aver scorrazzato per Milano tra eventi vari, a Chiara Ferragni non è assolutamente mancato il tempo da dedicare ai suoi piccoli. Ad accoglierla al suo ritorno, insieme a Leone e Vittoria si intende, è stato un dono inatteso da parte del primo: si vede comparire tra le foto in sequenza una curiosa micro bottiglina di vetro, chiusa con un tappo di sughero, e contenente una fine polvere argento glitterata. È l’etichetta a svelare di cosa si tratta: “Happy”, se ne legge al di sopra.

Insomma, pare che il dolce Leone abbia veramente a cuore la serenità della sua mamma e siamo più che certi che – più o meno consapevolmente – le abbia regalato davvero il segreto della felicità, solo molto prima.