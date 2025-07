Il perfetto look da spiaggia per l'estate 2025? Quello di Chiara Ferragni, con l'abito midi a righe dalle maniche a sbuffo: tutti i dettagli della mise

IPA Chiara Ferragni

La meta più ambita dai Vip nell’estate 2025? Non vi è dubbio: Forte dei Marmi. È lì che ha avuto inizio la stagione per Chiara Ferragni, ed esattamente lì che sta continuando. Tra un viaggio di lavoro e l’altro, la nota imprenditrice digitale italiana trova sempre il tempo di tornare in Toscana per godersi brevi pause vista mare insieme ai figli e ad alcuni tra i più cari amici. Nemmeno questa volta – con una compagnia d’eccezione, attenti bene – sono mancate le fashion inspo, prontamente condivise sui social e ovviamente colte di buon grado dai fashion addicted per i propri look da spiaggia del vicino futuro.

Chiara Ferragni a Forte dei Marmi con Fedez, l’abito a righe con maniche a sbuffo

Da quando Chiara Ferragni e Fedez si sono separati sono oramai trascorsi quasi due anni, e da allora nessuno dei due aveva mai dimostrato di voler tornare sui propri passi, tutto il contrario: oltrepassato l’iniziale periodo di violente turbolenze e, almeno apparentemente, incolmabili distanze, pare che l’ex coppia stia tentando di ristabilire dei rapporti quantomeno pacifici per il bene dei piccoli Leone e Vittoria.

A dimostrazione di questo il weekend appena conclusosi, che li ha visti insieme a Forte dei Marmi: mentre lei vi fa ritorno di tanto in tanto, tra un’uscita lavorativa e l’altra, il rapper starebbe soggiornando da solo presso una location esclusiva. Qualche giorno fa, infatti, dopo aver trascorso alcuni giorni in Sardegna in una villa extra lusso, il cantante è volato in Toscana: oltre ad esibirsi al Twiga, eccolo poi riunirsi con gli adorati figli già lì in vacanza con la mamma.

Con quale spirito i due arcinoti ex coniugi si siano incontrati non ci è ancora dato sapere, ma tutto per ora fa pensare ad un clima di ritrovata serenità familiare. O, quantomeno, questo è ciò che gli auguriamo.

Nel frattempo, nulla è davvero cambiato: come si può ben vedere dal profilo Instagram della Regina delle Influencer nemmeno questa occasione è stata persa per somministrare preziosissime fashion inspo al proprio vasto pubblico di appassionate, tutte lì in diligente ascolto per cogliere nuove idee da cui attingere in vista dei futuri look da spiaggia.

A saltare all’occhio, tra un bikini di tendenza e l’altro, è stato il grazioso abito midi che l’imprenditrice digitale ha sfoggiato al calar del sole: leggerissimo, lungo sino alle caviglie e dotato di vaporose maniche a sbuffo su fantasia a righe bianca e arancione, questo ha letteralmente conquistato il cuore delle fashion addicted presenti tra i 28,4 milioni di followers.

Chiara Ferragni vola in Messico per lavoro

La tranquilla mini vacanza al mare di Chiara Ferragni non ha fatto in tempo a concludersi che ecco stagliarsi all’orizzonte un nuovo viaggio di lavoro: la meta, questa volta, è il Messico.

Visibilmente provata dal jet lag, nelle Instagram stories l’Influencer ha svelato di trovarsi lì per scattare una campagna di un noto brand del posto, e che dovrà trattenersi lì per qualche giorno in vista di un importante evento. Per il momento non ci è dato sapere di più, ma siamo certi che ne vedremo delle belle.