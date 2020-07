Chi è Carlo Siano, il tentatore che preoccupa Andrea Battistelli

editato in: da

Sguardo intenso, fisico scolpito e un sorriso a cui è impossibile resistere: Carlo Siano è uno dei tentatori dell’ottava edizione di Temptation Island, che ha fatto molto discutere di sé per il legame instaurato con Anna Boschetti.

La donna è fidanzata da due anni con Andrea Battistelli e ha scelto di partecipare al programma per dare una scossa al loro rapporto. Fin dalle prime puntate di Temptation Island, la loro storia si è subito incrinata. Tra i due c’è una grande differenza d’età (lui ha 27 anni, mentre lei 37): nonostante Andrea sia un ragazzo già molto maturo, in questo momento vuole affermarsi nella carriera e non vuole avere dei figli. Anna invece – che ha già due bambine – vorrebbe allargare la famiglia col suo compagno.

Durante la permanenza nel programma, la donna ha provato a far ingelosire il suo fidanzato con il single Carlo, riuscendo perfettamente nell’intento: nonostante Andrea abbia scoperto subito la strategia della fidanzata, è caduto nella trappola, perdendo spesso le staffe e cedendo alla gelosia. Siano, dal canto suo, ha svolto egregiamente il suo ruolo da tentatore a Temptation Island, rapportandosi con Anna e trascorrendo molto tempo con lei.

Anche se la fidanzata di Andrea ha usato la simpatia con Carlo solo per farlo ingelosire, la bellezza del tentatore è innegabile, così come il fisico scolpito frutto di ore di allenamenti. Classe 1996, originario di Solofra – un paese in provincia di Avellino – Carlo è stato sempre appassionato di arti marziali, soprattutto di discipline come la boxe e la KickBoxing.

È stato il padre che, lavorando nel settore, ha fatto avvicinare il figlio al mondo dello sport: il talento e la tenacia hanno fatto il resto, facendogli guadagnare negli anni numerosi titoli nazionali.

Siano entra a far parte del mondo dello spettacolo lavorando sia come modello che in tv: nel 2019 ha partecipato al concorso Bellissimo D’Italia, vincendo il titolo; nello stesso anno prende parte al programma televisivo All Together Now condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Ha anche partecipato al videoclip della canzone Notte Perfetta di Cristiano Malgioglio: per presentare il video è stato anche ospite del salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5.

Della sua vita privata non si conoscono molti aspetti: è molto legato ai suoi genitori e alle sue sorelle, Maria Michela, Regina e Vincenza e spesso si immortala sui social con il migliore amico Thomas. Al momento è single, ma chissà che non riesca a trovare presto un nuovo amore.