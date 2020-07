Temptation Island, scontro tra Andrea Battistelli e Anna Boschetti: le anticipazioni

editato in: da

La quarta puntata di Temptation Island si preannuncia già ricca di colpi di scena. Dopo l’addio di Valeria e Ciavy e di Sofia e Alessandro, anche la situazione per la coppia formata da Andrea Battistelli e Anna Boschetti sta peggiorando sempre più e potrebbe arrivare ad un punto di svolta.

Se da un lato Antonella Elia e Pietro delle Piane sono in crisi a causa delle dichiarazioni di lei sull’ex fidanzato Fabiano, la gelosia mieterà altre vittime tra le coppie dello show condotto da Filippo Bisciglia.

Secondo le anticipazioni, il rapporto tra Andrea e Anna si starebbe incrinando ancora di più. La coppia è legata da due anni, ma la loro storia risente molto della grande differenza d’età: lui ha 27 anni, mentre lei 37.

Nonostante Andrea sia un ragazzo già molto maturo, in questo momento vuole affermarsi nella carriera e non vuole avere figli con Anna. La donna invece – che ha già due bambine – vorrebbe allargare la famiglia con un altro bambino dal compagno, senza voler aspettare troppo tempo.

In queste settimane Anna ha provato a far ingelosire il suo fidanzato con il single Carlo: la sua strategia è subito stata scoperta dal fidanzato, ma ha sortito in breve tempo i suoi effetti. Se in un primo momento Andrea si professava immune alle provocazioni, dopo poco ha ceduto alla gelosia, cominciando a sfogarsi con i suoi compagni di viaggi, trovando in Lorenzo Amoruso un amico e confidente.

Il 27enne infatti sembra sempre più vulnerabile, e la tattica di lei per farlo capitolare e avere un figlio sta dando i suoi frutti. Stando alle anticipazioni, Andrea sembra non accettare più le provocazioni e l’atteggiamento di sfida della sua compagna, che continua a rapportarsi con il tentatore Carlo.

Dopo aver visto un filmato al falò, il ragazzo sarà accecato dalla rabbia e dirà a Lorenzo: “Mi sono stufato! Gliela dò vinta? E allora gliela darò vinta, tanto non ho nulla che mi lega, non succede niente quando usciamo da qua”. È evidente che il ragazzo sta cominciando ad avere dei ripensamenti sul suo rapporto con Anna, tanto che si lascerà andare ad affermazioni di un certo peso: “Ognuno va per la sua strada, fatti la vita tua con Carletto, quello là!”.