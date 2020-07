Temptation Island, anticipazioni quarta puntata: la crisi della Elia e la rabbia di Amoruso

editato in: da

La quarta puntata di Temptation Island sarà ricca di colpi di scena, almeno a giudicare dalle anticipazioni sulla trasmissione. Dopo l’addio di Valeria e Ciavy e di Sofia e Alessandro, i colpi di scena non mancheranno. Fra i grandi protagonisti del prossimo appuntamento con lo show di Canale Cinque ci saranno Antonella Elia e Pietro delle Piane, in crisi a causa delle dichiarazioni di lei sull’ex fidanzato Fabiano e della reazione di lui.

Antonella al falò rimarrà sconvolta dopo aver scoperto un gesto dell’attore per lei inaccettabile “È proprio uno s*****o, non ci posso credere”, dice guardando il video. A consolarla Manila Nazzaro, che la abbraccia mentre piange disperata. Anche per la showgirl però la prossima puntata non sarà affatto semplice a causa della reazione del fidanzato Lorenzo Amoruso, arrabbiato per il suo comportamento. Dopo aver visto alcune immagini dell’ex Miss Italia, l’ex calciatore grida: “Siamo su Scherzi a Parte?”, ma non è chiaro cosa l’abbia fatto infuriare.

Fra Andrea e Anna invece la situazione peggiorerà sempre di più. Il 27enne infatti sembra sempre più vulnerabile alla gelosia e la strategia di lei per farlo capitolare e avere un figlio sta dando i suoi frutti, nonostante sia stata scoperta. Nel frattempo Antonio e Annamaria sono sempre più lontani a causa delle tenerezze che lui continua a scambiarsi con la single Ilaria. In un video che anticipa la quarta puntata di Temptation Island, Annamaria dopo aver visto un video al falò si alza e chiede a Filippo Bisciglia: “Me lo vai a prendere”.

A far discutere comunque saranno soprattutto Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che dovranno fare i conti con gelosi e colpi di scena. Le parole dell’ex gieffina sull’ex compagno Fabiano non sono piaciute all’attore che sarebbe intenzionato a passare al contrattacco. “Tra me e Antonella ci sono delle questioni irrisolte come la sua relazione con Fabiano – ha confessato il doppiatore -. Quando abbiamo iniziato a convivere, io ho trovato nel bagno dei suoi effetti personali. Antonella vuole fare la super donna, ma è come se io avessi due figli. Lei ha un lato infantile e da una parte, forse, è proprio quello che mi piace di lei, ma io in fondo non voglio due figli”.

“Antonella è molto di testa anche nel nostro intimo – ha aggiunto -, quindi se il giorno dopo dobbiamo partire, prendere un treno o fare qualcosa, diventa asessuata. L’anno scorso, quando andava da Piero Chiambretti io dormivo sul divano nei tre giorni prima. Credo che aver un figlio toglie certi egocentrismi, non è una regola fissa ma chi è solo diventa un po’ più arido ad una certa età”.