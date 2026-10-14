Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Roberto Vaccarella e Maria Elena Boschi

Roberto Vaccarella è il nuovo amore di Maria Elena Boschi e l’uomo che ha saputo regalare nuovamente il sorriso alla politica dopo l’addio a Giulio Berruti.

Che lavoro fa Roberto Vaccarella

I due sono usciti ufficialmente allo scoperto, dopo numerosi avvistamenti e indiscrezioni, alla Festa del Cinema di Roma 2026. La coppia ha partecipato alla cerimonia di apertura, sfilando sul red carpet dove Maria Elena Boschi ha tenuto per mano Roberto Vaccarella, fra baci, sorrisi e sguardi complici.

Estraneo al mondo dello spettacolo, Vaccarella era stato avvistato in compagnia della Boschi già nell’autunno del 2025. I due avevano partecipato insieme ad un gala della Croce Rossa proprio nella Capitale, poco dopo erano stati immortalati durante una gita in bicicletta a Capalbio. Sino al red carpet della Festa del Cinema di Roma in cui la coppia ha deciso di debuttare di fronte ai flash dei fotografi, confermando un amore che dura da qualche tempo.

Ma che lavoro fa Roberto Vaccarella? Il fidanzato di Maria Elena Boschi è un noto avvocato romano e lavora in un prestigioso studio legale associato. La sorella di Roberto, Elena Vaccarella, è la compagna di Giovanni Malagò, celebre dirigente sportivo.

Classe 1977, Vaccarella ha alle spalle una lunga carriera fra tribunali e cause. Non è la prima volta che viene citato per quanto riguarda il gossip. In passato infatti avrebbe avuto una storia d’amore con la giornalista Lavinia Spingiardi.

L’addio fra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti (oggi nuovamente innamorati)

L’incontro fra Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella è arrivato dopo l’addio della politica a Giulio Berruti, attore e imprenditore oggi legato a Michelle Hunziker. A confermare la rottura, arrivata in silenzio e lontano dai riflettori, era stata proprio la Boschi durante un’intervista radiofonica nella trasmissione Un giorno da pecora.

“Sì, purtroppo è vero – aveva confessato, senza nascondere la sua sofferenza per la fine della relazione -. Come sempre, dopo la fine di una storia così importante, penso che ci sia un dispiacere profondo per tutti”.

Maria Elena e Giulio si erano incontrati inizialmente nel 2015 alla prima di un film e un serrato corteggiamento dell’attore che era rimasto folgorato dalla bellezza della politica. Dopo aver perso i contatti si erano ritrovati nel 2019, dando vita ad una storia d’amore romantica e passionale, destinata a crescere e caratterizzata da un progetto di coppia importante.

I due avevano raccontato di sognare il matrimonio e un figlio. “Sono un uomo passionale, affettuoso. Ho bisogno di sentirmi amato, di amare e del continuo contatto fisico. Sogno una famiglia con tanti bambini”, aveva confessato lui.

Poi l’addio, arrivato nel 2025 e la volontà di entrambi di andare avanti senza rilasciare dichiarazioni o svelare dettagli. Oggi il passato sembra ormai alle spalle. Giulio Berruti è legato a Michelle Hunziker con cui sta vivendo un’intensa storia d’amore, raccontata anche dalla conduttrice. Maria Elena Boschi invece è innamoratissima di Roberto Vaccarella con cui sogna un futuro radioso e tanta felicità.