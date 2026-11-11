Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella

Eleganza, sorrisi e complicità: Maria Elena Boschi ha saputo conquistare l’attenzione ancora una volta, sul tappeto rosso delle Officine Farneto, in quel di Roma, in occasione di una serata speciale, ossia la festa per i primi trent’anni di Bistoncini Partners.

Accanto a lei c’era ovviamente l’ormai inseparabile Roberto Vaccarella, con il quale ha posato davanti ai fotografi in un’atmosfera di grande sintonia. A catturare gli sguardi, però, è stato soprattutto il look dell’ex ministra, che ha scelto la via del minimalismo ma con un inaspettato tocco di seduzione.

Maria Elena Boschi tra minimalismo e seduzione: l’abito verde con spacco conquista

L’esclusivo evento celebrava un importante traguardo per Bistoncini Partners, società fondata nel 1996 e specializzata nella consulenza strategica, nelle relazioni istituzionali e nelle attività di public affairs: una ricorrenza che ha riunito ospiti e personalità di spicco del mondo delle istituzioni e dell’impresa nella suggestiva cornice romana delle Officine Farneto.

Ebbene, non poteva certo mancare all’appello Maria Elena Boschi, che per l’occasione ha puntato su uno di quegli outfit sofisticati alla sua maniera, capaci di coniugare semplicità e femminilità in uno solo. Il grande protagonista è stato un abito midi e aderente color verde oliva, dalla linea essenziale ma decisamente d’effetto. Parliamo di un modello a maniche corte e con collo alto, del tutto minimal se non fosse per lo spacco generoso sul davanti, a lasciar intravedere le gambe con un guizzo di sensualità.

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A completare l’insieme vediamo una cintura nera in pelle lucida, che segna il punto vita e crea un piacevole contrasto cromatico. Ai piedi, invece, ci sono degli stivali neri alti fino al ginocchio, dalla finitura lucida, ad aggiungere una nota grintosa. Una scelta affatto scontata, questa, che allontana la mise dai classici abbinamenti da serata di gala.

Anche gli accessori seguivano la medesima filosofia: pochi elementi, ma selezionati con attenzione. La chioma castano miele è stata poi lasciata sciolta sulle spalle, acconciata in una piega morbida e naturale, mentre il make-up puntava su labbra rosate e uno sguardo valorizzato con delicatezza. Il risultato? Un’immagine raffinata, fresca e contemporanea.

L’ennesima cornice mondana, dunque, in cui l’ex ministra ha dato prova di un’eleganza misurata ma tutt’altro che anonima. E questa volta è stato proprio il suo spacco il dettaglio più fotografato della serata. O forse no.

Sintonia ed eleganza alle stelle

Accanto a lei, infatti, un impeccabile Roberto Vaccarella sfoggiava un completo scuro a tre pezzi composto da giacca, gilet e pantaloni, abbinato a camicia bianca e cravatta blu. Il ritratto perfetto dell’eleganza classica e senza tempo, insomma, perfettamente in sintonia con la sua dolce metà: sorridenti davanti agli obiettivi, lui le cingeva la vita con un braccio mentre lei posava con naturalezza lì accanto. Quei piccoli gesti, in fondo, che raccontano la confidenza di una coppia ormai consolidata, che finalmente sembra vivere con serenità persino le occasioni pubbliche.

La loro presenza non ha saputo passare inosservata, anzi ha confermato come l’avvocato romano sia ormai una presenza importante nella vita della Boschi. Sul red carpet, in mezzo a ospiti importanti e abiti sontuosi, i due si sono presi la scena insieme.