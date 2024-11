Che fine ha fatto Flavia Vento

Fonte: IPA Flavia Vento

Negli anni ’90 è stata una delle showgirl più popolari del piccolo schermo, ma col tempo di Flavia Vento si sono quasi perse le tracce. Complice la sua annunciata partecipazione alla nuova edizione di Belve, tuttavia, i riflettori si sono nuovamente accesi sulla bionda conduttrice, che oggi sembra condurre una vita molto discreta lontano dal mondo dello spettacolo.

Flavia Vento, cosa fa oggi

Flavia Vento è un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni. Tra gli anni ’90 e 2000 ha conosciuto grande popolarità prendendo parte a programmi come Libero e il Lotto alle otto, salvo poi scegliere di allontanarsi dal piccolo schermo. Le sue ultime apparizioni in uno show televisivo risalgono al 2022, quando fu una delle ripetenti in Back to school e prese parte a La Pupa e il secchione con Barbara D’Urso.

Fonte: IPA

Oggi, a 47 anni, l’ex modella sembra aver cambiato vita radicalmente, privilegiando interessi e passioni di tutt’altro genere: avvicinatasi alla meditazione, si dedica quotidianamete allo sport e segue un’alimentazione sana per tenersi in forma. Il suo amore più grande però, restano gli animali: “Oggi aiuto canili che versano in una situazione non semplice. Probabilmente, se non avessi lavorato in TV, avrei fatto la veterinaria“ ha rivelato in una recente intervista. La sua partecipazione al Grande Fratello nel 2020, infatti, era terminata proprio perché, a suo dire, le mancavano troppo i suoi adorati cani.

Nella “nuova vita” della Vento, infine, c’è spazio anche per Scientology, una setta a cui si è avvicinata da qualche anno: “La considero uno studio della mente. Mi sono avvicinata dopo aver superato un test di personalità. Se avessi scoperto questa roba di Scientology prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, magari ci sarei rimasta più a lungo di 24 ore” ha puntualizzato la showgirl.

Flavia Vento, oggi è single o fidanzata?

Oltre che per le sue apparizioni in tv, Flavia Vento ha fatto parlare in passato anche per alcune relazioni con celebri uomini dello spettacolo. Nel 2005, ad esempio, si parlò di un suo flirt con Francesco Totti, all’epoca sposato con Ilary Blasi, e in più di un’occasione l’ex modella ha raccontato di essere stata corteggiata da Leonardo DiCaprio. Tra i suoi fidanzati famosi ci sono anche Mimmo Calopresti e Fabrizio Bentivoglio. Ma oggi, c’è un uomo nella vita di Flavia? Stando a quanto si legge sui social sembrerebbe di no.

Lo scorso anno la star ha condiviso su Twitter l’importante traguardo dei 10 anni di castità, ed anche nella sua intervista a Belve, che la vedrà ospite di Francesca Fagnani nella puntata del 19 novembre, è tornata a parlare del suo rapporto con l’erotismo: “Il sesso può essere molto satanico, tornando indietro non andrei con nessuno. Anzi, tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine come Maria” ha confessato nello show di Rai Due.

Insomma, per il momento nella vita di Flavia non sembra esserci spazio né per gli uomini, né per il mondo della televisione e dello spettacolo, ma i suoi interessi sembrano concentrarsi su animali, incontri mistici ed UFO, che ha raccontato di aver avvistato in più occasioni.