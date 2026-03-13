Chanel Totti all’Università, che cosa studia la figlia di Ilary Blasi

Chanel Totti ha deciso di proseguire gli studi anche se non ha ancora le idee chiare: "Non so cosa farò nel mio futuro"

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Sky Chanel Totti

Una nuova fase di vita per Chanel Totti. Dopo aver compiuto diciotto anni e aver preso il diploma di maturità, la figlia di Ilary Blasi ha deciso di proseguire gli studi. Non ha ancora le idee chiare sul futuro ma è ben consapevole dell’importanza della formazione accademica. Ha scelto una facoltà nelle sue corde e con la quale riesce a combaciare anche altre esperienze. Come Pechino Express, che però la secondogenita dell’ex capitano della Roma non ha mai visto come un trampolino di lancio in tv bensì come un’esperienza di vita.

Che cosa studia Chanel Totti

Chanel Totti studia Comunicazione a Roma. In quale Università non è dato – per il momento – saperlo. “La facoltà più vicina ai miei interessi, non so ancora bene cosa fare da grande. Non ho ancora nessun progetto, non ho ancora le idee chiare”, ha ammesso in un’intervista con Alessandro Cattelan.

Un percorso di studi dunque vicino ai suoi interessi e al mondo che già conosce, fatto di social media, immagine pubblica e linguaggi digitali. Ma c’è anche un dettaglio che lei stessa ha svelato con ironia: tra i motivi della scelta c’è l’assenza di una materia che non ha mai amato particolarmente fin da bambina.

“Non c’è matematica”, ha detto ridendo. Una battuta, quella di Chanel, che racconta molto del suo approccio: leggero, diretto, senza troppe costruzioni. La giovane Totti ha ereditato dai suoi famosi genitori l’ironia e la genuinità e per questo ha subito lasciato il segno a Pechino Express. Da “raccomandata” a più amata il passo è stato davvero breve.

Una vita tra social, famiglia e nuove scelte

Chanel Totti è da tempo una presenza seguitissima sui social, dove condivide momenti della sua quotidianità, viaggi e frammenti della sua vita privata. Ma dietro l’immagine patinata resta una ragazza di diciannovenne anni che sta cercando di capire chi vuole diventare.

Di sicuro non ha intenzione di seguire le orme dei suoi genitori: “Per quanto mi riguarda non mi interessa assolutamente fare quello che fanno i miei, non lo farei mai. Io di programmi televisivi guardo solo quelli di mamma, non guardo nient’altro”, ha chiarito.

La scelta dell’Università potrebbe rappresentare proprio questo: un modo per costruire un percorso personale, al di là della fama di Ilary Blasi e Francesco Totti. Non è un segreto che il cognome Totti porti con sé un’attenzione mediatica costante, ma Chanel sembra affrontare tutto con una naturalezza quasi disarmante.

In questo momento non parla di carriere definite, né di sogni già stabiliti. Preferisce lasciarsi spazio per cambiare idea, per scoprire nuove passioni e capire, passo dopo passo, quale direzione prendere.

Ed è forse proprio questa la parte più interessante della sua storia: la normalità di una ragazza che, nonostante i riflettori (e forse qualche hater di troppo), sta vivendo le stesse incertezze e possibilità di tanti altri studenti al primo anno.

Per ora per Chanel Totti c’è l’Università a Roma, il corso di Comunicazione e una fase della vita tutta da esplorare. Il resto, come spesso accade a quest’età, arriverà strada facendo.