Caterina Balivo su Instagram svela cosa fa a casa e annuncia una sorpresa

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo resta a casa come tutti e sul suo profilo Instagram svela come trascorre il tempo in compagnia dei suoi figli Guido Alberto e Cora. E poi fa una sorpresa ai suoi fan.

La bella presentatrice condivide alcune foto scattate in varie stanze del suo appartamento. Caterina indossa una gonna a righe bianche e nere e una t-shirt con topolino. Seduta a terra, gioca coi suoi bimbi e colora con la più piccola. Commenta la Balivo: “La mia bambina mi chiede ogni giorno: “mamma non vai a lavoro?” E GA le risponde: #no c’è il Coronavirus”, e lei: “ma che cosa è???” #iorestoacasa con i miei piccoli esco solo per buttare l’immondizia e andare dalle mie botteghe”.

La conduttrice non va al lavoro da quando il suo programma, Vieni da Me, è stato momentaneamente sospeso per lasciare più spazio alla Vita in diretta e agli aggiornamenti sulla difficile situazione che stiamo vivendo. Ma il suo pubblico le manca e quindi ha deciso di stargli vicino in modo alternativo: “Mi mancate… vediamoci in diretta qui su IG alle h 19:00! “.

Così dopo Antonella Clerici ed Elisa Isoardi, anche la Balivo cede alla diretta Instagram per la gioia dei suoi follower che l’attendevano con trepidazione. Giusto il tempo di organizzarsi, tra tentativi di fare la spesa online (con poco successo perché tutte le date di consegna sono full, come scrive la stessa Caterina), festa del papà, letture e giochi coi bambini. E forse anche il rosario. La Balivo infatti nelle Stories sottolinea come il rosario in onda su Tv2000 ha fatto il boom col 13% di share. Il commento: “C’è bisogno di speranza”.