Caterina Balivo senza Vieni da me si consola e svela un retroscena sul marito

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Vieni da Me è stato momentaneamente sospeso per dare spazio a La Vita in Diretta e Caterina Balivo si consola a casa coi figli con una bella parmigiana di zucchine, preparata da un suo amico.

Nelle Stories di Instagram la bella Caterina si veste di tutto punto per scendere le scale di casa e ritirare il prelibato piatto, in cambio di una piastra per capelli da recapitare all’amica.

Una volta ottenuta la preziosa teglia, eccola ballare felice a piedi scalzi tra le mura domestiche dove si occupa della piccola Cora che l’aiuta a preparare il pranzo e di Guido Alberto impegnato coi compiti, come la presentatrice racconta a Marco Liorni: “Mattina compiti, poi bisogna disegnare, poi si prepara il pranzo, giochiamo a nascondino. E poi c’è mio marito…”.

A proposito di suo marito, Guido Maria Brera, confessa che non dorme con lui da 10 giorni, per paura di un eventuale contagio, anche se ovviamente continuano a condividere la casa. Anzi la Balivo spera che in questi giorni di imparare a cucinare per la gioia della sua dolce metà che invidia tanto Nicola Carraro, perché Mara Venier è una cuoca provetta. Leggendarie sono infatti le sue melanzane alla parmigiana.

Caterina non sarà la regina dei fornelli, ma dà comunque soddisfazione al marito leggendo il suo nuovo libro, come testimonia con una foto su Instagram.

Intanto i fan sentono la sua mancanza in tv e sperano di rivederla presto con Vieni da Me. E qualcuno le chiede di fare una diretta via social per trascorrere un po’ di tempo con lei: “Caterina puoi fare una diretta dove possiamo farti domande intervistarti per passare un po’ di tempo….”