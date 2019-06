Caterina Balivo, Samanta Togni si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Samanta Togni, maestra di danza a Ballando con le Stelle dal 2005.

La presentatrice napoletana inizia l’ultima settimana del suo show sfoggiando un prendisole giallo, dall’aria decisamente estiva. E sfida a colpi di look Samanta che indossa un minidress bianco davvero conturbante.

La ballerina si racconta senza filtri, toccando aspetti delicati come i problemi col cibo vissuti in passato, ma anche l’amore per Christian Panucci e per il figlio. E soprattutto dà i voti ai partner che ha incontrato sulla pista di Milly Carlucci. Mentre non poteva mancare il ricordo di Fabrizio Frizzi.

Ma procediamo con ordine. La Togni confessa di aver avuto problemi alimentari, dovuti al mondo della danza “perché abbiamo degli ideali di perfezione, di magrezza, eccessivi”. Lei è riuscita a superarli grazie all’arrivo di suo figlio.

Del suo attuale compagno, l’ex calciatore Christian Panucci, racconta del loro primo incontro a Ballando con le Stelle dove però non è successo nulla:

Stiamo insieme da due anni e mezzo. Ci siamo conosciuti a Ballando con le stelle, ma non ballavamo insieme e lì non è successo nulla. Poi la vita me l’ha riproposto, ha allenato la Ternana che è la squadra di calcio della mia città. Samuel Peron, che era rimasto in contatto con lui, ha organizzato una cena a Terni e poi piano piano, col tempo, ci siamo conosciuti.

Dei suoi partner a Ballando, precisa di non amare chi non s’impegna. Poi passa a dare i voti. A Enrico Lo Verso, il suo ultimo allievo dà 8: “È una persona meravigliosa a livello umano. Incredibile. Ci siamo conosciuti molto. Non è un ballerino provetto ma sono contenta di aver lavorato con lui”.

A Degan 7: “Bello ma è il tipico bello che non balla”. A Bettarini, col quale ha avuto un breve flirt, dà 8: “Era bravino, è arrivato molto muscoloso, poi si è sciolto”. A Minghi, 8: “È incredibile. È arrivato titubante, insicuro. Si è, poi, buttato e lasciato andare”

Mentre Berruti si aggiudica 9. Mentre ha glissato con classe sul partner lavativo che non ha dato il massimo. Per Frizzi invece ha solo parole di elogio:

Noi abbiamo avuto il grande piacere di conoscerlo, un uomo di una bellezza umana incredibile, ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso insieme a lui.

L’intervista è un successo e sul profilo Instagram di Samanta i complimenti non si contano:

Ti ho visto emozionata quando si parla di Fabrizio…emoziona tutti.

E ancora:

Stupenda meravigliosa fantastica.

La Balivo gongola, inizia la settimana con un altro trionfo. Complici anche Katia Ricciarelli e Valter Longo, ideatore della dieta mima digiuno.