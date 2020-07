Caterina Balivo mamma premurosa, il regalo fatto ai figli su Instagram

editato in: da

Caterina Balivo ha fatto un regalo tenerissimo ai suoi figli, condividendo la notizia con i suoi innumerevoli followers su Instagram.

La bella conduttrice, in vacanza dopo una stagione televisiva particolarmente impegnativa, si sta godendo un po’ di meritato riposo insieme alla sua famiglia. Nonostante la lontananza dal piccolo schermo non ha certo interrotto il legame con i suoi fan: su Instagram infatti continua a tenere aggiornati i followers che la seguono assiduamente e che non perdono un suo post o una storia.

Caterina ha voluto sorprendere i suoi bambini, Guido Alberto e Cora, nati dall’amore per Guido Maria Brera, accogliendo in famiglia un gattino: allo scatto del cucciolo ha accompagnato la frase “Benvenuto Ermes 🤎 messaggero di tenerezza”, per presentarlo ai suoi fan.

Ovviamente non sono mancati i commenti dei seguaci della conduttrice, pronti a complimentarsi per il nuovo membro della famiglia: “Che bel micetto, i tuoi figli saranno felicissimi”, “Volevano il cane e hai preso il gatto? Bello comunque!”, “Dolcezza infinita”.

La Balivo ha risposto ai vari commenti affermando di essersi già innamorata del gattino, e che la scelta del cucciolo è stata dettata da un “compromesso tra fratelli”. Anche Sarah, la sorella di Caterina, ha voluto dire la sua, e scherzando ha scritto “Bellissimo! Nonna Rosaria non vede l’ora di conoscerlo!”.

Nel frattempo nelle stories ha raccontato di aver avuto una nottata difficile, a causa del mal di schiena provocato dalle uscite in canoa. La Balivo infatti sta passando le sue vacanze al mare, trascorrendo le sue giornate tra i tuffi e i giochi con i suoi bambini, preparando ricette gustose, godendosi colazioni vista mare, mostrando i suoi bikini, senza dimenticare di ritagliare dei momenti dedicati allo sport.

Con la sua solita ironia e spontaneità ha voluto aggiornare i suoi fan con le sue stories, raccontando la sua esperienza con l’esercizio fisico: “Io ho sempre detto che troppo sport fa male – ha scherzato durante una pedalata insieme al marito -. Per fortuna ho mangiato un Club sandwich, ho preso anche le patatine fritte di mio marito con la maionese, altrimenti a casa non ci arrivavo! Ragazzi sempre più invidia per chi fa sport ed è felice: io sono felice di essermi fermata a bere e a mangiare”, ha concluso ridendo la Balivo.