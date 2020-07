Caterina Balivo sparisce da Instagram e fa preoccupare sua mamma

editato in: da

Caterina Balivo non condivide più nulla su Instagram da un paio di giorni e fa spaventare mamma Maria Rosaria che la chiama al telefono per sincerarsi che vada tutto bene.

A raccontare l’episodio è la stessa presentatrice nelle Stories di Instagram con un divertente video pieno di effetti: “Mi ha fatto molto sorridere la mia mamma che mi ha chiamato alle 8, alle 8 e mezza di sera e mi ha detto: ‘Caterì ma tutto apposto?‘. “Sì perché?”, le risponde Caterina. E la signora Maria Rosaria replica: “Non hai pubblicato niente, non hai fatto una storia, niente, niente”. “Mamma guarda sono stata dietro ai bambini, come gli altri giorni”, si giustifica la Balivo senza trovare una spiegazione precisa del suo silenzio social che ha fatto tanto preoccupare la madre. A questo punto la conduttrice chiede ai suoi follower: “Vi siete preoccupati anche voi?”. E lancia il sondaggio.

Caterina Balivo sta trascorrendo le sue vacanze al mare coi figli Guido Alberto e Cora. Quotidianamente racconta le sue giornate su Instagram, condividendo bikini mozzafiato (GUARDA LE FOTO), ricette gustose, i suoi bambini che sguazzano in acqua, le colazioni in terrazzo con vista sul mare.

Le sue foto e i suoi video tengono compagnia a migliaia di fan. Per questo forse ha insospettito il suo prolungato silenzio e preoccupato la sua mamma che ha voluto subito sincerarsi che tutto andasse per il meglio. E dopo la telefonata, sono arrivate le Stories a tranquillizzarla.

Mentre Caterina si gode la sua estate italiana, resta ancora incerto il suo futuro in Rai. Come da lei stessa annunciato, ha lasciato Vieni da Me. Al posto del suo show ci sarà il programma di Serena Bortone. Si vocifera che la Balivo potrebbe condurre un programma domenicale ma ancora non si hanno certezze. Si è parlato anche di un passaggio a La7 o Sky, poi smentito, mentre lei non ha escluso la possibilità di accettare una proposta, se il progetto le piacesse, anche da Mediaset. Alcune indiscrezioni invece parlano di uno show sui libri con il marito Guido Maria Brera.