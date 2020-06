Caterina Balivo a Sky o La7 dopo Vieni da Me: la verità

editato in: da

Dopo la fine di Vieni da Me, Caterina Balivo sbarcherà a Sky o La7? Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro della conduttrice che ha lasciato il programma di Rai Uno per vivere nuove avventure. La Balivo ha svelato di voler dare una svolta alla sua carriera e non ha escluso nulla, nemmeno la possibilità di passare a un’altra rete se dovesse trovare un progetto valido e concreto.

Per ora sul suo futuro lavorativo sono nate diverse indiscrezioni, ma non ci sono certezze. Ospite di Tv Talk, Caterina aveva svelato: “Ho deciso di mollare perché a me piacciono le sfide. Questa è stata una sfida meravigliosa partita lo scorso anno contro corrente, piano piano abbiamo portato la nave in porto, riuscendo anche a fare cose sperimentali con dei giovani e mi sentivo contenta di aver fatto questo grande lavoro e penso non avessi più l’energia di fare un altro anno di Vieni da Me. Nel rispetto per il pubblico e per le mie sensazioni ho preferito lasciare”. E riguardo la possibilità di sbarcare a Mediaset aveva rivelato: “Le proposte di lavoro si accettano se c’è un progetto che ti piace. Dal 1999 sono in Rai, grata alla Rai da sempre, ma non escludo nulla al momento”.

In seguito il settimanale Oggi aveva parlato di un nuovo format realizzato con il marito Guido Maria Brera sulla scia del successo di My Next Book su Instagram. Secondo nuove informazioni diffuse da Budino Blog però non ci sarebbe ancora nulla di deciso. Per ora Caterina continua a godersi il tempo con la famiglia in attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi mesi. Pare invece confermata la cancellazione di Vieni da Me: il format non verrà riproposto, anche se si era parlato di una conduzione di Francesca Fialdini, e non ci sarà una nuova stagione. Un destino toccato anche a La Prova del Cuoco, storico programma creato da Antonella Clerici, e attualmente condotto da Elisa Isoardi: dopo vent’anni lo show di cucina chiuderà i battenti e verrà sostituito da una nuova trasmissione guidata proprio dalla Clerici.