Caterina Balivo, Maurizio Costanzo e la confessione su Guido Maria Brera

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita virtualmente a Vieni da Me Maurizio Costanzo. Ma questa volta è lei a rilasciare indiscrezioni sulla sua vita coniugale con Guido Maria Brera.

Costanzo infatti si complimenta subito col marito di Caterina, autore del libro Diavoli divenuto serie tv di grande successo con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi: “Fai i complimenti a tuo marito Guido Maria Brera per Diavoli”. Segue scambio di battute sul fatto che si tratti di un programma Sky che non è conveniente citare in Rai. E poi arriva la rivelazione della Balivo: lei e Guido Maria Brera vivono in case separate dal 4 maggio.

Ma attenzione, nessuna crisi di coppia: “Sappi che è andato via di casa dal 4 maggio, da quando ho ricominciato a lavorare per stare in sicurezza“. I due hanno deciso quindi di vivere momentaneamente sotto tetti diversi per motivi di precauzione da quando la Balivo è tornata a lavorare in Rai. Come in quarantena avevano deciso di dormire in letti separati, così nella fase 2 hanno preferito mantenere le distanze per evitare rischi.

Durante l’intervista non si è parlato solo di Caterina che per accogliere al meglio l’illustre ospite si è presentata con un look davvero originale: capelli tirati indietro con gel, camicia glitter, pantaloni-foulard.

Costanzo ha avuto parole meravigliose per Maria De Filippi, sia come moglie che come madre. “Maria è un’ottima mamma. È un bellissimo incontro della mia vita. A fine agosto festeggiamo 25 anni di matrimonio”.

L’amore è un tema ricorrente in queste puntate di Vieni da Me. Lunedì 25 maggio è toccato ad Arisa confermare di essere ancora fidanzata, anche se non ha detto nulla di più sul suo amore.