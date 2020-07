Caterina Balivo cucina su Instagram e il futuro in Rai è ancora incerto

editato in: da

Caterina Balivo cucina su Instagram, mentre il futuro in Rai, dopo l’addio a Vieni Da Me, rimane incerto. La conduttrice si sta godendo il meritato riposo dopo una stagione televisiva piuttosto intensa e segnata da moltissimi cambiamenti. Dopo due stagioni con ottimi ascolti e tanti ospiti infatti la Balivo ha deciso di lasciare lo show per dedicarsi ad altro. L’annuncio è arrivato nel corso dell’ultima puntata in cui Caterina, emozionata, ma decisa ad andare avanti per la sua strada, ha salutato i telespettatori.

“Questa per me è l’ultima puntata – aveva annunciato in tv -, sono trascorsi 15 anni da quando vi dico buon pomeriggio. Ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, a portare la nave in porto attraversando mari difficili, molto difficili. Da Festa italiana a Pomeriggio sul due a Detto fatto e a Vieni da me. In particolare modo il successo di questi ultimi due anni mi hanno ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva”.

Poco dopo la Balivo si era detta pronta a iniziare una nuova avventura, ma non è chiaro quale sarà il suo futuro in tv. Nelle ultime settimane sono state tante le indiscrezioni sulla conduttrice. Si è parlato di un passaggio a La7 o Sky, poi smentito, mentre lei non ha escluso la possibilità di accettare una proposta, se il progetto le piacesse, anche da Mediaset. Alcune indiscrezioni invece parlavano di uno show sui libri con il marito Guido Maria Brera, come quello proposto su Instagram durante il lockdown.

In attesa di scoprire cosa accadrà, Caterina si sta rilassando con la sua famiglia. La presentatrice, molto attiva su Instagram, ha svelato di essersi messa ai fornelli per preparare gli spaghetti alla Nerano, un piatto delizioso con zucchine fritte e provolone del Monaco, che gli ricorda tanto la sua amata Capri. Insieme a lei, fra giochi e risate, i figli: Guido Alberto e la piccola Cora. “Spaghetti alla Nerano – ha scritto la presentatrice – molto lontani dagli originali, molto. Ma nella vita meglio sempre provarci che arrendersi. Ecco, non li ho mai fatti, figuriamoci se mi fermo al primo esperimento”.