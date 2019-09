Caterina Balivo supera l’imbarazzo: la battuta di Alda D’Eusanio a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Alda D’Eusanio.

Dopo Alba Parietti, è la volta della giornalista che si confessa sulla lavatrice e con molta ironia si paragona a Luciana Littizzetto. Poi con grande schiettezza lancia una frecciatina che crea qualche imbarazzo in studio. Rivolgendosi alla presentatrice precisa: “Caterina tu, però, non sei Fabio Fazio e, soprattutto, non prendi il suo stipendio”.

La Balivo non si lascia prendere in contropiede e stempera la tensione replicando: “Speriamo, però, di diventare brava come Fabio Fazio”. Superato il momento, la conversazione tra le due donne riprende con toni intimi.

La D’Eusanio ricorda un episodio del passato che l’ha molto amareggiata subito dopo l’incidente che l’ha mandata in coma. Poi torna a parlare di chi la scorsa estate l’ha criticata dopo che ha pubblicato su Instagram delle immagini in cui mangiava con un cagnolino: “Era un cagnolino di tre mesi che ho regalato alla mia amica Clelia. Eravamo al bar e mangiava l’insalata dalla mia bocca. A me non faceva schifo. Quando ho letto quelle critiche ho pensato, ma pensate ai baci umani, soprattutto quando si bacia uno che si è fumato prima 40 sigarette”.

Intanto la bella Caterina è una perfetta padrona di casa. Ha ascoltato i consigli della suocera e cambia acconciatura, presentandosi in televisione coi capelli lisci. La Balivo ha optato per un look scintillante che ha incantato tutti: camicia bianca in seta e pantaloni blu brillanti.

Non solo la presentatrice affascina, ma emoziona il suo pubblico raccontando storie di vita vera, come quella di mamma Maria che ha lasciato il lavoro per prendere il diploma insieme al figlio autistico. Il pubblico su Instagram plaude:

Le storie delle persone comuni danno sempre una grande lezione di vita, le aspetto volentieri tutti i giorni.

E ancora: