Caterina Balivo rimproverata dalla suocera, rimedia in minigonna a Vieni da Me

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo condivide nelle Stories di Instagram i consigli di stile della suocera che non ha gradito il suo look e soprattutto l’acconciatura in tv.

La signora Mirella, mamma del marito della Balivo, Guido Maria Brera, riprende la presentatrice per i suoi capelli a Vieni da Me: troppo piatti e schiacciati. La presentatrice napoletana segue subito i consigli della suocera e lancia un appello su Instagram alla sua parrucchiera: “Un messaggio alla mia parrucchiera. Non mi fate arrabbiare mia suocera sui capelli!”.

La signora Mirella ha le idee chiare e come ribadisce alla bella Caterina sul look non transige. Bocciatissima la mise della prima puntata, il completo rosa coi pantaloni a pinocchietto, che la facevano sembrare troppo magra. Per non parlare del top senza spalline dalla scollatura a sacchetto.

Insomma, la Balivo non ha scelta, deve accontentare la suocera. E dopo l’abito verde, in stile animalier, ci riprova presentandosi in studio con una minigonna stratosferica, scintillante che abbina a una blusa dello stesso tessuto. Completano l’outfit dei sandali neri altissimi. Caterina incanta in tv, ma avrà superato l’esame della signora Mirella. Intanto i capelli sono più vaporosi. E per accontentare la mamma di suo marito, ci rivela che venerdì li taglierà.

Suo suocera ha ragione. La competizione a Vieni da Me in fatto di bellezza è alta. Infatti, dopo aver ospitato Miss Italia e Alba Parietti, la Balivo accoglie Catherine Spaak. L’attice, 74 anni, si racconta a ruota libera. Parla di suo marito Vladimiro e dei suoi quattro matrimoni, il primo giovanissima ad appena 16 anni quando era già incinta della figlia. Poi ricorda come è stata bullizzata sul set di Brancaleone. Poi Vittorio Gassman le chiese scusa e divennero amici. E infine confessa la sua sofferenza quando fu messa in collegio per colpa della sorella che non studiava.