Caterina Balivo, Ferragosto in famiglia e con Alessandro Borghi

Caterina Balivo: foto su Instagram tra bikini e look da mare

È un estate piena di gioia, d’amore e di bellezza per Caterina Balivo. La conduttrice sta ricaricando le pile dopo una stagione televisiva straordinariamente intensa e c’è da dire che durante questi mesi non si è fatta proprio mancare niente: ha riempito la propria anima di ogni tipo di emozione positiva.

Sì, perché per chi non lo sapesse, dopo l’addio a Vieni da Me la Balivo ha preso il largo nel vero senso della parola: si è dedicata diverse settimane di vacanza navigando tra i mari più belli d’Italia, ovviamente sempre in compagnia della sua famiglia.

Al suo fianco, infatti, ci sono il marito Guido Maria Brera e i figli, Guido Alberto e Cora. Insieme, la famiglia al completo si è goduta un evento importantissimo: qualche settimana fa, infatti, si è sposata la sorella Sarah in quel di Favignana. Caterina, il marito e i figli hanno assistito al suo sì tra una gita in barca e una sessione intensiva di tuffi e abbronzature.

Dopo il matrimonio, Caterina si è spostata a Gaeta, ad Aversa e poi ancora in altri luoghi di mare, dove a farla da padrone è stato il riposo assoluto. Per il giorno di Ferragosto, dunque, la location non poteva essere diversa: la Balivo ha festeggiato appunto al mare e più precisamente in barca.

Per questa giornata speciale Caterina ha sfoggiato un bikini bianco a dir poco mozzafiato: la parte superiore, triangolare e tenuta insieme da due semplici laccetti, è arricchita da uno strato superiore in macramè. La parte inferiore, invece, è semplice ma con bordi in pizzo, che richiamano proprio le trame intrecciate della parte superiore.

Insieme a lei e alla sua famiglia, inoltre, c’era un ospite speciale: Alessandro Borghi. Tra la famiglia della Balivo e l’attore c’è infatti un legame speciale: Borghi è il protagonista, insieme a Patrick Dempsey, della serie tv Diavoli, tratta da un libro scritto dal marito di Caterina.

Nelle Instagram stories di Caterina si può vedere uno spaccato della loro giornata: navigazione a vista, tanto cibo e tanta allegria prima di tornare nella loro casa vacanza e continuare a concedersi tanto, tantissimo riposo.