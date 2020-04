Diavoli con Borghi e Dempsey: Caterina Balivo scrive al marito

editato in: da

Questo è un giorno importante per Guido Maria Brera, il marito di Caterina Balivo. Stasera va infatti in onda la prima puntata di Devils, la serie tv internazionale tratta dal suo romanzo I Diavoli. La conduttrice, orgogliosa ed emozionata, ha condiviso la sua gioia sui social network.

“Quanta fatica, sacrifici, arrabbiature, capricci, gelosie, cambiamenti e tanta passione e dedizione ci sono in un progetto così ambizioso che stasera diventerà una realtà internazionale” – ha scritto la Balivo su Instagram, in un lungo post a corredo di una bellissima foto che la ritrae in compagnia del marito.

“Stasera, su Sky Altantic, arriva Devils. Ricordo quando la Lux Vide si innamorò del tuo romanzo I Diavoli e anche le lunghissime riunioni con gli sceneggiatori, viaggi in giornata Milano/Roma, Milano/Londra e ancora i mille provini per trovare quel Massimo Ruggero patriottico e gentile, misterioso e determinato interpretato dal fuoriclasse che è Ale” – ha proseguito Caterina, in quello che è a tutti gli effetti uno splendido elogio del lavoro di Guido Maria Brera.

“I’m proud of you my love” – è la bellissima dedica della conduttrice, che rivela così l’orgoglio che prova per il successo internazionale di suo marito. La serie tv Devils è infatti un progetto ad ampio respiro, che ha coinvolto produzioni italiane, francesi e inglesi. Anche per quanto riguarda il cast, lo show targato Sky vede grandi nomi come Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Lars Mikkelsen. Per celebrare questo grande giorno, Caterina Balivo ha dedicato la sua puntata odierna di My Next Book proprio a Guido Maria Brera.

Costretta a casa dopo lo stop momentaneo di Vieni da Me, la conduttrice si è reinventata uno show social molto apprezzato dai suoi fan. Si tratta di una serie di incontri con importanti scrittori del panorama italiano, e oggi è toccato a suo marito, che ha presentato il suo ultimo libro La fine del tempo.

Nel corso dell’intervista, i due si sono lasciati andare a diversi botta e risposta divertenti, proprio come accaduto anche nei giorni scorsi. Questo progetto si è rivelato un grande successo e un ottimo metodo per rimanere in contatto con il pubblico in attesa del ritorno di Vieni da Me. Che, secondo alcune indiscrezioni, non sarebbe poi così lontano.