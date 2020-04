Caterina Balivo svela come è iniziata la sua storia con Guido Maria Brera

editato in: da

Caterina Balivo e Guido Maria Brera sono riusciti a mostrare al pubblico la loro vita quotidiana, fatta di sorrisi, complicità e anche qualche piccolo bisticcio tra marito e moglie. I due, attraverso dirette e storie sul profilo Instagram della presentatrice, hanno portato nelle case degli italiani il loro amore. Ed è proprio sui social che hanno raccontato come è nata la loro storia.

Da quando Vieni da Me è in pausa, Caterina Balivo ha trovato nuovi modi per entrare nelle case degli italiani. Attraverso dirette Instagram, in cui parla di libri e intervista scrittori famosi ed emergenti, la conduttrice ha mostrato un po’ della sua vita quotidiana, coinvolgendo anche il marito Guido Maria Brera.

Ed è proprio in una diretta sui canali social della conduttrice che i due hanno raccontato come è nato il loro amore e quando hanno capito di essere innamorati:

Quando mi sono fidanzata con Guido Maria Brera e sembravamo una coppia improbabile, anche se lo siamo ancora, la prima cosa che ho fatto è stata portarlo a Ibiza alla festa di un mio amico. Una super festa di tre giorni, meravigliosa. E mi ricordo anche dei commenti in seguito a questo weekend. Poco dopo una grande scrittrice si è sposata nel cuore della Maremma Toscana e quindi Brera ha risposto al mio invito ad Ibiza con questo evento.

Due occasioni totalmente differenti che hanno fatto capire ai due non solo di avere personalità e stili di vita molto diversi ma anche di essersi innamorati proprio per questo motivo:

Era per dire che siamo abbastanza diversi: tu mi porti a Ibiza per la festa dei quarant’anni di questo tuo amico avvocato, io ti porto ad un matrimonio molto privato di una scrittrice con un grande sceneggiatore. Da lì – ha confessato la Balivo – ho capito che forse eravamo molto diversi ma per questo ci amavamo tanto.

Un dolce ricordo quello che Caterina Balivo ha condiviso con i suoi follower e che fa comprendere quanto marito e moglie, nonostante il tempo passato e le piccole e bizzarre discussioni che mostrano sui social, si amino ancora molto come il primo giorno. La presentatrice, infine, ha aggiunto anche un piccolo dettaglio divertente: “Da allora ad Ibiza non mi ha più portato”.