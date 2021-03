Caterina Balivo, la dolce dedica per il figlio su Instagram

editato in: da

Caterina Balivo, la nuova vita su Instagram lontano dalla tv

Una mamma innamorata, Caterina Balivo, e sempre più presente sui social con piccoli frammenti di vita quotidiana. La conduttrice Rai, reduce dal successo de Il Cantante Mascherato al quale ha partecipato come giurata, ha appena concesso uno scatto con il quale ha voluto dedicare alcune parole al figlio maggiore Guido Andrea.

Come tanti altri ragazzi in questo periodo, anche Guido Andrea è costretto in casa per la didattica a distanza. Da qui, la confessione del giovane Brera fatta direttamente alla madre: “Mamma, questa volta mi manca la scuola…”.

Le sue parole sono state spunto di riflessione per la bella presentatrice Rai, che ha avuto un pensiero per tutti i ragazzi che stanno vivendo le restrizioni e i disagi imposti da una pandemia mondiale: “Lo amo. Ovvio, è mio figlio. Ma in questo periodo così difficile per tutti i ragazzi, lo sento come se fosse ancora nella mia pancia”.

Caterina Balivo è anche madre di Cora, avuta – dopo Guido Andrea – dallo scrittore e imprenditore Guido Maria Brera. Proprio in questi giorni, la conduttrice partenopea si è confessata in una lunga intervista al settimanale F, nella quale ha ammesso di aver avuto delle perplessità sui metodi educativi di suo marito.

Secondo Brera, infatti, le prestazioni scolastiche di Guido Andrea e Cora dovrebbero dare i massimi risultati in appena due ore, così da lasciare il tempo necessario per altre attività e – in particolare – per lo sport: “O li fanno bene in due ore oppure vanno male a scuola e peggio per loro, perché nella vita non c’è mai tempo per fare tutto. Finite le due ore di studio, stop. Il resto è fatto di sport e passeggiate. Obbligatori”.

I figli di Caterina Balivo sono cresciuti, e cresceranno, senza Playstation e social. La prospettiva di Brera è quella di farli vivere a contatto con la natura e con i benefici dello sport, con scelte che spesso non sono state condivise da sua moglie che avrebbe preferito un’altra impronta educativa.

Il futuro dei giovani Brera potrebbe quindi essere a forte impronta green, come vorrebbe il padre. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, Caterina e Guido Andrea si godono un panorama mozzafiato in sella alla bicicletta.