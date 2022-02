Carlo Piazza, il modello amico speciale di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker lascia Trussardi e si consola con Armani

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono separati da meno di un mese, ma il gossip impazza già accostando ad entrambi possibili nuove fiamme, com’è accaduto nel caso di Carlo Piazza. Dopo la smentita in diretta tv del riavvicinamento tra la conduttrice e l’ex marito, il cantante Eros Ramazzotti, ora Dagospia fa il nome del giovane modello, parlando di un amico speciale.

Michelle Hunziker: chi è l’amico speciale Carlo Piazza

Classe 1991, ha solo 31 anni potrebbe essere la nuova possibile fiamma di Michelle Hunziker. Lui si chiama Carlo Piazza, è un modello di Bologna e per alcuni è tra i motivi di rottura tra la conduttrice e il marito, Tomaso Trussardi. La coppia ha annunciato la separazione meno di un mese fa, non confermando mai i veri motivi della rottura.

“Ho passato dieci anni bellissimi accanto a Tomaso, con due figlie stupende: questo è da salvare” ha dichiarato a Verissimo Michelle Hunziker, aggiungendo “Lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza, come un lutto”.

Ora però, Carlo Piazza sarebbe diventato un amico speciale per la conduttrice. Il modello nel 2019 aveva partecipato alla prima edizione dello show di Michelle All Together Now, nel muro. Ma lo stesso Dagospia, che ha lanciato questa indiscrezione nella sua rubrica Pillole di Gossip, mette in guardia i lettori, definendo la notizia frutto di semplici voci di corridoio, ancora da appurare. Si tratta di una bufala? Forse, per ora nessuno dei due diretti interessati ha confermato o smentito la notizia, che nelle ultime ore sta facendo il giro del web.

Michelle e Carlo, che ha ben 14 anni meno di lei, per ora si seguono reciprocamente su Instagram, questa resta l’unica certezza. Carlo Piazza ha iniziato la sua carriera da modello nel 2012 e ha posato per brand a livello nazionale ed internazionale come Wella, Samsonite, Gabs. Il ragazzo non vive però in Italia, bensì tra Londra e l’ Asia, motivo che porterebbe i due a non vedersi certo spesso, dato che la conduttrice spende tutto il suo tempo libero con le figlie, Aurora, Sole e Celeste.

Michelle e Eros: siamo solo amici

Ma Carlo Piazza non è l’unico uomo accostato a Michelle Hunziker dai giornali dopo la separazione da Tomaso Trussardi. Sono state tantissime le voci che hanno parlato di un riavvicinamento tra la conduttrice e Eros Ramazzotti, ma i diretti interessati hanno smentito tutto durante il programma Michelle Impossibile. Smentito a parole, ma non con i fatti, visti i baci e gli abbracci che hanno infiammato il pubblico da casa.

“Quando affronti una separazione a 23 anni vivi la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa. Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte” ha dichiarato lei a Verissimo, parlando della rottura con il cantante romano.

“Siamo solo amici, e ci vogliamo davvero bene” ha detto la Hunziker in altre interviste. E al momento la conduttrice non si dice pronta a dedicarsi a un nuovo amore, le sue priorità sono le figlie e la carriera. Chissà dunque quanto c’è di vero in questa amicizia speciale con Carlo Piazza.