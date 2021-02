Carlo Conti, il tenero post su Instagram per il compleanno del figlio

editato in: da

Nessuna foto di famiglia, ma un semplice numero e parole dolcissime per celebrare il compleanno del proprio bambino. Carlo Conti in occasione dei sette anni del figlio Matteo ha pubblicato su Instagram la candelina e un pensiero di profondo affetto rivolto alla sua famiglia.

Entrambi i genitori hanno voluto dedicare al figlio pensieri speciali dai quali emerge tutto l’amore che li lega al loro bambino.

Carlo Conti è reduce dal successo di due trasmissioni. La prima è stata l’ultima edizione di Tale e Quale Show che lo ha visto per qualche settimana lontano dallo studio dopo aver contratto il Coronavirus. Passato il periodo difficile, di cui aveva anche parlato in un’intervista a Oggi, Carlo Conti ha trascorso le festività in famiglia insieme alla moglie Francesca, al figlio Matteo e ai genitori della moglie.

Sempre nel periodo delle feste il presentatore ha dato il via alla conduzione di Affari Tuoi (Viva gli sposi!), edizione inedita del famoso game show, dove a sfidarsi sono state coppie di futuri sposi. La trasmissione si è conclusa il 6 febbraio.

Carlo Conti è piuttosto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e anche sul profilo Instagram le foto di famiglia non sono molte. In occasione del compleanno del figlio Matteo, però, il conduttore ha condiviso sul social una foto della candelina con il numero sette e ha scritto: “Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Matteooooooooooooooooo!!! Grazie Francesca, grazie amore mio per il gioiellino che abbiamo messo al mondo!!”.

Tra i numerosi commenti al post vi è quello della cantante Laura Pausini, la cui figlia nella stessa giornata ha compiuto otto anni.

Anche la moglie Francesca Vaccaro, con la quale il conduttore è sposato da giugno del 2012, ha condiviso la stessa immagine per festeggiare i sette anni di Matteo. Nella sua didascalia ha scritto: “Buon compleanno al nostro Matteo! Ogni giorno per noi è una missione: farti crescere con educazione insegnandoti i veri valori della vita! Ti amiamo tanto Matteino!… ‘La vita è un lungo cammino dove sei ogni giorno maestro e studente, a volte insegni, ma ogni giorno impari’ (cit)”, parole molto profonde e dolci accompagnate dagli hashtag buon compleanno e l’amore mio.