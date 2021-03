Carlo Conti e il consiglio prezioso di Antonella Clerici per sposare Francesca

editato in: da

Questo è un periodo molto intenso per Carlo Conti, reduce da diversi progetti televisivi e pronto ad accogliere una nuova sfida.

Il presentatore, a pochi giorni dal suo 60esimo compleanno, ha fatto il punto su carriera e vita privata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. E ha svelato anche alcuni aneddoti. Tra questi ha raccontato, ad esempio, di come la collega Antonella Clerici gli abbia dato un prezioso consiglio per sposare la moglie Francesca Vaccaro, con la quale è convolato a nozze nel 2012.

“Una sera, sono rientrato dopo l’ennesima cena con amiche e ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, di focolare domestico. Per fortuna, Francesca era ancora pronta a riaccogliermi per la seconda o terza volta”.

Il conduttore ha spiegato al Corriere della Sera che le ha detto di volerla sposare: “Poi, avevo seguito il consiglio di Antonella Clerici, che m’aveva detto: guarda Ciccio, stavolta o vai col brillozzo o non la ribecchi più”.

La relazione tra Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro procede a gonfie vele e dal loro amore è nato Matteo che recentemente ha compiuto sette anni. Occasione, questa, che il conduttore ha celebrato con un tenero post su Instagram in cui ha pubblicato l’immagine della candelina a forma di numero sette, età del bimbo, accompagnata dalle parole: “Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Matteooooooooooooooooo!!! Grazie Francesca, grazie amore mio per il gioiellino che abbiamo messo al mondo!!”.

E anche di Matteo, Carlo Conti ha parlato nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera spiegando cosa significa essere padre senza averne avuto uno (il suo è mancato quando aveva solo 18 mesi): “Io il ruolo me lo sto inventando con entusiasmo ed è la ricchezza più bella che ho, oltre alla condivisione gigante che c’è con mia moglie”.

Un’intervista a cuore aperto, che racconta il conduttore a pochi giorni dal sul sessantesimo compleanno, che festeggerà il 13 marzo del 1961.

E questo per Conti è un periodo davvero impegnativo e ricco di soddisfazioni dal punto di vista lavorativo: conclusasi la trasmissione Affari Tuoi – Viva gli sposi, tornerà sul piccolo schermo dopo Pasqua con lo show Top Dieci che nel corso della precedente edizione aveva ottenuto il gradimento del pubblico.