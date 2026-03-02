Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Carlo Conti con la moglie a Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 è giunto al termine, Carlo Conti ha passato il testimone a Stefano De Martino ma le polemiche continuano a perseguitare il conduttore toscano. Alla finale della kermesse musicale non è passata inosservata la battuta alla moglie sui pantaloni della ballerina di Samurai Jay. Il volto Rai ha minimizzato ma la danzatrice del rapper napoletano non ha particolarmente gradito.

Carlo Conti si difende dalla polemica sui pantaloni della moglie

Carlo Conti ha risposto a chi lo ha criticato per aver ‘impedito’ alla moglie Francesca Vaccaro di vestirsi come una delle ballerine che hanno animato la finale di Sanremo 2026.

Dopo l’esibizione di Samurai Jay, in cui sul palco dell’Ariston si sono esibite diverse ballerine, Conti è sceso in platea, dove in prima fila era presente la moglie – ex costumista in Rai – e si è lasciato andare a una battuta giudicata di cattivo gusto.

“Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. È pura gelosia!”, ha detto Conti ridendo.

Sul web si sono scatenate le polemiche e in molti hanno definito Carlo “un maschilista”. Il conduttore ha deciso di replicare con la solita fermezza e assicurando che la Vaccaro non si è di certo lamentata per il gesto.

Carlo Conti ha quindi pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram ufficiale, postando la foto della ballerina in questione con la didascalia: “Ps. Mia moglie ha capito di quali jeans parlavo ed ha riso con me”.

Il tutto accompagnato dall’hashtag leggerezza. Ma questa risposta non è andata giù alla ballerina di Samurai Jay che ha attaccato Conti via social, pretendendo delle scuse pubbliche per quanto accaduto all’Ariston solo qualche giorno fa.

La ballerina di Samurai Jay attacca Carlo Conti

“A me non interessa minimamente perché non sono sorpresa. Rai= feccia dell’umanità”, ha scritto duramente sui social Francesca Tanas. E ha poi aggiunto: “Ci tengo a puntualizzare che sto tizio qui di nome Carlo Conti mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show e, come se non bastasse, ha messo in imbarazzo la moglie palesando e minimizzando la gelosia e l’imposizione nel dirle cose può indossare e cosa no”.

La ballerina ha dunque preteso pubblicamente delle scuse dall’ormai ex direttore artistico di Sanremo: “Magari se ci pensa qualche minuto in più… che chiedesse scusa pure a me”.

È poi intervenuta un’altra ballerina di Samurai Jay, in gara con la canzone Ossessione: “Mi sembra un po’ assurdo scrivere leggerezza sminuendo, ridicolizzando e postando una foto di una ballerina“, ha scritto Claudia Laruccia su Instagram.

Anche la ragazza ha attaccato il presentatore e ha ribadito come “il problema non sono i jeans” ma “i commenti che si fanno senza pensare a come si potrebbe sentire la persona in questione”.

Poi ha fatto notare il tempismo della battuta, fatta poco prima che durante la finale di Sanremo 2026 si parlasse di femminicidi con il padre di Giulia Cecchettin. “Per di più poco prima di parlare di rispetto per le donne”, ha concluso Laruccia.