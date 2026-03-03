Francesca Tanas, chi è la ballerina del “caso jeans” a Sanremo 2026 e che accusa Carlo Conti

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Francesca Tanas, chi è la ballerina del "caso jeans" a Sanremo 2026 che accusa Conti

Il Festival di Sanremo non è lo stesso senza una buona dose di polemiche. Anche nel 2026 la kermesse più chiacchierata della tv italiana si è portata dietro il suo carico di discussioni tra temi delicati, scivoloni e battute fuori posto.

Questa volta, a far parlare è stato un dettaglio che dettaglio non è: i jeans indossati da Francesca Tanas, ballerina sul palco durante l’esibizione di Samurai Jay. Un look finito al centro dell’attenzione dopo una battuta decisamente infelice di Carlo Conti, che ha acceso l’ennesimo dibattito post-finale.

Chi è Francesca Tanas

Francesca Tanas ha 24 anni, vive a Lecco e porta con sé un mix culturale che è già una dichiarazione d’identità: metà dominicana, metà sarda. Un intreccio che si traduce in una passione viscerale per l’arte, la musica e soprattutto per la danza.

Balla da sempre e non lo nasconde: il suo obiettivo è arrivare lontano, fino ai palchi internazionali. Nel frattempo, il curriculum parla chiaro. Ha lavorato come ballerina per artisti emergenti e big della scena italiana, prendendo parte anche a diversi videoclip.

Tra le collaborazioni che compaiono sul suo profilo social ci sono nomi come Elettra Lamborghini, Emma Marrone, Irama, Sfera Ebbasta, Club Dogo, Laura Pausini, Baby K e Ghali. Una lista che racconta bene il suo percorso: versatile, pop ma con uno sguardo che attraversa generi e generazioni.

Un percorso che nel 2026 l’ha portata a calcare uno dei palchi più ambiti della tv italiana: quello del Teatro Ariston, come ballerina al fianco di Samurai Jay, in gara al Festival di Sanremo con il brano Ossessione. Un traguardo che, nel bene e nel male, l’ha messa sotto i riflettori molto più del previsto.

Francesca Tanas, l’accusa a Carlo Conti durante “Sanremo 2026”

Durante la finale di Sanremo 2026, Francesca Tanas si è esibita con un paio di jeans di scena con strappi nella parte posteriore.

Un dettaglio che non è passato inosservato e che Carlo Conti ha commentato in diretta, rivolgendosi alla moglie con una battuta: “Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene?”.

IPA

Una frase che a molti è sembrata fuori luogo, soprattutto considerando che poco prima sullo stesso palco era intervenuto Gino Cecchettin per parlare di gelosia, femminicidi e libertà delle donne. Un contrasto che sui social non è passato inosservato.

Nel giro di poche ore la polemica è esplosa online e anche la diretta interessata ha deciso di intervenire, senza mezzi termini.

“A me non interessa minimamente perché non sono sorpresa. Voglio dire: Rai = feccia dell’umanità” ha scritto la ballerina.

Poi, un commento diretto a Carlo Conti: “Mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show e, come se non bastasse, ha messo in imbarazzo la moglie palesando e minimizzando gelosia e l’imposizione del dire cosa può indossare e cosa no”.

E ancora, chiudendo con una stoccata: “Nel mentre mi auguro che le abbia chiesto scusa e magari, se ci pensa qualche minuto in più, che chiedesse scusa anche a me“.

E mentre Carlo Conti si giustifica parlando di leggerezza e battute, le parole della ballerina spostano il focus dal singolo commento a un tema più ampio: il modo in cui si parla ancora (e troppo) dei corpi e del modo di vestire delle donne.