Fiorello a La Pennicanza sulla polemica dei jeans: “Perdonateci se siamo così”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto una nuova puntata de La Pennicanza, martedì 3 marzo, e ancora al centro della trasmissione c’è Carlo Conti. Questa volta però per l’unica vera polemica di Sanremo 2026, quella relativa alla battuta sui jeans della ballerina di Samurai Jay.

Fiorello, ironia su Crosetto

Fiorello però inizia con uno sguardo alla politica internazionale: “Sappiamo cosa sta accadendo… mi ha colpito il fatto che tre aerei americani siano stati buttati giù da fuoco amico del Kuwait. Crosetto ha risposto alle accuse rivoltegli negli ultimi giorni: ‘Non potevano non sapere che ero lì’. Gelo con Meloni e servizi!”.

Fiorello ironizza: “Aveva vinto un viaggio premio, lo aveva detto anche a Corona! Comunque è incredibile: quando hai dei problemi di solito perdi i capelli, a Crosetto invece gli crescono!”.

Fiorello e la battuta su jeans a Sanremo 2026

Lo showman torna poi al Festival e a Carlo Conti, finito al centro delle polemiche per una battuta sui jeans di una ballerina a Sanremo: “Perdonateci se noi della nostra età siamo schiavi di un retaggio culturale difficile da sopprimere, perdonateci! Ma poi accostare la parola ‘sesso’ a Carlo Conti… non ci riesco!”, ironizza Fiorello.

A intervenire è anche l’immancabile ‘Al Bano’: “Quando ho visto questa scena ho detto ‘guarda come sono ancora indietro!’. È da una vita che faccio queste cose! Tutte le mie fidanzate andavano con le chiappe di fuori! Io glielo facevo a tradimento: mettevo la colla sulle sedie e quando si alzavano rimanevano con le chiappe di fuori!”.

Dopo il successo del video trasmesso ieri, Biggio “vola” idealmente a Napoli per un’intervista esclusiva a Sal Da Vinci, già online sui social: “Sanremo è stato un successo clamoroso. Io condivido tutto con la gente, la mia famiglia ma soprattutto il popolo. Io condivido tutto… tranne il conto in banca!”.

Fiorello, la recensione al libro di Antonio Di Pietro

Infine, l’analisi del nuovo libro di Antonio Di Pietro che interviene in studio grazie ad un’imitazione di Fiorello: “Il referendum? È ovvio che vincerà il sì! È tutta un’operazione subliminale partita da Sanremo. La canzone vincitrice come si chiama? ‘Per sempre sì’! La gente la canta per strada… quando andrà alle urne cosa voterà? Carlo Conti, se non è complice, avrebbe dovuto mettere una canzone intitolata ‘Per sempre no’!”.

L’ex magistrato continua poi: “Certo che ho visto il Festival, mi sono rimaste impresse quelle due ragazze che si sono baciate, Levante e Ponente… ah no, Levante e Gaia! Io e Piercamillo Davigo una volta ci siamo incontrati in ascensore nel Tribunale di Milano ed è finita così… ci siamo baciati! Le posso anche dire che bacia bene. Da qui la conclusione… le carriere vanno separate, sennò PM e giudice si baciano!”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza mercoledì 4 marzo alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.