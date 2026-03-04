Carlo Conti risponde sui jeans a Sanremo 2026 dopo l’accusa della ballerina

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Carlo Conti risponde alle polemiche sul caso jeans di Sanremo

Il Festival di Sanremo è ormai giunto al termine, ma le polemiche, si sa, hanno la capacità di trascinarsi ben oltre la finale. Dopo la chiusura della kermesse, i riflettori si sono accesi su Carlo Conti e su una battuta infelice sui jeans indossati da una ballerina durante l’esibizione di Samurai Jay.

Una frase rivolta alla moglie, seduta in platea, che però non è piaciuta a molti. Soprattutto alla ballerina coinvolta, che ha deciso di dire la sua sui social. Ora è proprio Carlo Conti a tornare sulla vicenda, rispondendo di nuovo alle critiche.

Caso Jeans, Carlo Conti risponde alla polemica

Dopo le critiche emerse sui social nei giorni immediatamente successivi alla finale di Sanremo 2026, Carlo Conti è tornato sulla battuta che ha alimentato il dibattito attorno al Festival. La polemica è nata durante una delle serate, quando il conduttore, commentando l’esibizione di Samurai Jay, aveva fatto un’osservazione sui jeans indossati da una ballerina, rivolgendosi alla moglie seduta in platea.

“Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie” aveva detto il conduttore.

Una frase che, uscita dal contesto della diretta televisiva, ha iniziato rapidamente a circolare online. Prima della replica del conduttore, era stata proprio Francesca Tanas, la ballerina coinvolta, a intervenire sui social: con un lungo messaggio condiviso nelle sue storie Instagram, aveva lungamente criticato il modo di agire del conduttore.

A distanza di qualche giorno è arrivata quindi anche la risposta di Conti, che ha voluto chiarire il senso della sua battuta. In un’intervista, cercando di calmare gli animi, ha spiegato: “Evidentemente noi fiorentini abbiamo uno spirito rispettosamente goliardico che non tutti riescono ad apprezzare. Mia moglie ha sorriso, ha colto il senso della mia battuta, ed è questo ciò che conta. Se dovessimo perdere la leggerezza, allora sì che ci sarebbe da preoccuparsi, soprattutto per le future generazioni”.

Cosa ha detto la ballerina Francesca Tanas

La replica di Carlo Conti arriva dopo le parole della ballerina coinvolta, che nei giorni successivi allo scoppio del caso ha deciso di esporsi sui social criticando duramente il conduttore. In una serie di storie pubblicate su Instagram, la performer è tornata su quanto accaduto durante la serata del Festival, spiegando perché quella battuta sui jeans non le sia affatto sembrata innocua.

Secondo la ballerina, il commento pronunciato dal palco dell’Ariston avrebbe avuto un tono sessualizzante e poco rispettoso, soprattutto considerando il contesto di uno show seguito da milioni di persone. Nel suo messaggio ha raccontato di non essere rimasta sorpresa nel sentire quel tipo di osservazione durante l’esibizione.

“Mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show e, come se non bastasse, ha messo in imbarazzo la moglie palesando e minimizzando gelosia e l’imposizione del dire cosa può indossare e cosa no”, aveva scritto sui social.

Nel lungo sfogo condiviso con i suoi follower, la ballerina ha anche aggiunto che, oltre alla moglie del conduttore, chiamata in causa nella battuta durante la diretta, forse avrebbe dovuto ricevere delle scuse anche lei.