Can Yaman alla festa di Elodie: Diletta Leotta in imbarazzo

Incontro imbarazzante fra Diletta Leotta e Can Yaman: i due ex si sono ritrovati alla festa di compleanno di Elodie.

Diletta Leotta e Can Yaman

Imbarazzo e momenti difficili per Diletta Leotta che si è ritrovata nella stessa festa (quella di Elodie) con l’ex Can Yaman. A svelarlo è il settimanale Oggi, secondo cui ci sarebbe stato un incontro fortuito fra l’attore turco e la conduttrice, un tempo legati in una relazione molto chiacchierata.

Diletta Leotta e l’incontro con Can Yaman

Tutto sarebbe accaduto in un noto ristorante milanese in cui Diletta Leotta era stata invitata per celebrare il compleanno di Elodie. Durante la festa la conduttrice si sarebbe accorta che a pochi tavoli di distanza dal suo si trovava il suo ex Can Yaman.

“Durante la serata si è sfiorato l’incidente diplomatico”, ha spiegato Alberto Dandolo sul magazine. A quanto pare infatti i due ex non si sarebbero lasciati in buoni rapporti e non si sarebbero più sentiti dopo la rottura.

Non è chiaro perché la storia d’amore fra Can Yaman e Diletta Leotta si sia interrotta. Di certo entrambi sembravano molto innamorati, tanto che si era parlato persino di un matrimonio.

Durante la serata, comunque, Diletta sarebbe riuscita ad evitare il suo ex fidanzato. Elodie e il gruppo di amici, al termine della cena, si è infatti recato in una discoteca milanese dove la festa per i 35 anni della cantante è continuata sino a notte fonda.

La storia d’amore fra Diletta Leotta e Can Yaman

La storia d’amore fra Diletta Leotta e Can Yaman è stata senza dubbio una fra le più seguite e chiacchierate nel mondo dello showbiz. La relazione era nata nel 2021 quando la conduttrice si era separata da Daniele Scardina.

Dopo tante voci e indiscrezioni erano comparse le prime foto ufficiali su Instagram e Can Yaman aveva confermato in un’intervista di essere innamorato di Diletta Leotta. Poi era arrivato un viaggio in Turchia, in cui la presentatrice aveva conosciuto la famiglia dell’attore e una proposta di matrimonio, mai confermata.

Dopo circa un anno di frequentazione, varie crisi e riavvicinamenti, Diletta Leotta aveva confermato la fine del legame in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo.

“Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine – aveva spiegato – Siamo due ragazzi che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme. Siamo tutti e due molto passionali, forse lui anche più di me, ed è stato tutto molto veloce, molto bello”.

Diletta aveva poi lasciato intendere quanto la pressione mediatica avesse inciso nella scelta di lasciarsi. “La vita reale è dall’altra parte dello schermo e quella era difficile da tenere intima, era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale, questa cosa chiaramente pesa -, aveva detto -. Chi pensa che l’amore possa essere programmato, pianificato, non sa cos’è l’amore. L’amore ti capita, a me è capitato di innamorarmi, non so se a chi dice queste cose è mai successo”.

Oggi Diletta Leotta ha ritrovato la felicità e la stabilità. Dal 2022 è legata al calciatore Loris Karius da sui ha avuto una figlia, la piccola Aria, nata dopo un anno di relazione. Nel 2024 i due sono convolati a nozze in una romantica cerimonia in Sicilia.