Britney Spears pronta a parlare: dopo il processo al padre punta a Oprah

editato in: da

Britney Spears: “Sto imparando ad essere normale”. Il suo inferno in foto

Britney Spears torna al centro dell’attenzione e, questa volta, sembra pronta a rompere il silenzio dietro il quale si è trincerata da tempo per prendersi cura di se stessa. Lo farà in tribunale, dove dirà la sua in merito alla battaglia legale che la vede protagonista contro il padre. Inoltre, starebbe considerando anche altre vie per poter riprendere in mano il racconto della sua vita.

È stata una delle pop star più acclamate del mondo. Seppur giovanissima, la Spears poteva contrare su tantissimi fan in ogni parte del globo e quella che le si prospettava davanti sembrava essere una vita felice, priva di grandi problemi e piena di successi. Qualcosa, però, come è ormai noto, è andato storto.

La fama, infatti, ha comportato per Britney anche un altissimo livello di attenzione mediatica che l’ha sovrastata e che l’ha condotta verso una profonda crisi. Tanti i momenti difficili che ne sono seguiti: il crollo nervoso, il ricovero in ospedale, poi il rehab e che, infine, la necessità di vivere sotto tutela di Jamie Spears. Tutto, sotto gli occhi increduli del mondo intero.

La battaglia con il padre, che l’ha accusata di demenza per poter continuare ad esercitare la tutela e gestire il suo patrimonio, è solo l’ultimo pezzo di un puzzle che rappresenta una vita complessa e difficile, spesso raccontata dai tabloid e quasi mai da lei.

Britney ora sembra pronta a difendersi e a dire la sua. Lo farà, innanzitutto, in tribunale a Los Angeles seppur solo in forma virtuale. In tanti fremono per ascoltare la sua versione e il suo punto di vista, tanto che per i giornalisti è stata prevista l’organizzazione di una sala a circuito chiuso. Fuori, poi, sono attese tantissime persone appartenenti del movimento #FreeBritney, di cui fanno parte anche star internazionali come Miley Cyrus.

Cosa succederà dopo l’udienza? In attesa del verdetto finale, in molti si sono chiesti quali sono i progetti di Britney per il futuro. La Spears, su social, ha dichiarato di non sapere se tornerà più a cantare: ora vuole solo ballare e divertirsi. Si fanno, però, sempre più insistenti le voci che la vorrebbero pronta a sferrare il suo attacco al padre in un’intervista con Oprah Winfrey.

Britney, proprio come hanno fatto Meghan Markle, il Principe Harry e tanti altri in passato, a quanto pare, vorrebbe affidarsi a Oprah per poter finalmente raccontare la sua versione dei fatti dopo che, in molti, hanno narrato la sua vita. Riuscirà a raggiungere il suo obiettivo?