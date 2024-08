Fonte: Getty Images Brigitte Macron

Brigitte Macron è stata una delle protagoniste dell’Olimpiade di Parigi 2024, che si concluderà l’11 agosto, visto che la nazione ospitante dei giochi era la Francia. La première dame ha partecipato alla cerimonia d’apertura e, di recente, è apparsa sugli spalti della gara maschile di basket tra la Francia e gli Stati Uniti, che ha avuto luogo alla Bercy Arena il 10 agosto 2024, in compagnia del marito Emmanuel Macron.

Per l’occasione Brigitte Macron ha sfoggiato un look sportivo ma sempre chic, sfoggiando anche la maglietta della nazionale francese.

Brigitte Macron, il look da stadio

Brigitte Macron è la donna più importante di Francia da sette anni, periodo in cui ha messo in mostra il suo gusto in fatto di look, scegliendo degli outfit sempre eleganti e adatti al suo ruolo istituzionale. Di recente, però, la première dame è incappata in un errore di stile, indossando lo stesso colore e stile di abito della Regina Camilla, durante la visita dei monarchi inglesi in Francia. Ma la sbavatura è stata subito compensata dal look da lei scelto per incontrate la first lady americana, Jill Biden, un abito al ginocchio blu scuro.

Promosso a pieno voti anche il look che Brigitte Macron ha scelto per assistere alla finale maschile di basket tra Francia e Stati Uniti, che ha avuto luogo alle ultime Olimpiadi. La première dame ha deciso di optare per uno stile sporty chic, abbinando un pantalone e una giacca eleganti a una maglietta della nazionale francese.

Fonte: Getty Images

Brigitte Macron, infatti, ha indossato una t-shirt nel tipico colore blu, legato alle squadre sportive francesi, con tanto di scritta France in argento brillante e colletto bianco, abbinandola a una giacca elegante bianca, che le illuminava il volto. Il capospalla era accompagnato da un pantalone dalla linea aderente blu scuro, che esaltava la sua esile figura.

Fonte: Getty Images

Brigitte Macron ha sottolineato il suo sguardo con l’utilizzo del mascara e un make up deciso in modalità smokey eyes, in diverse tonalità di nero. La prima donna di Francia ha arricchito il suo stile con degli anelli molto evidenti. Uno dei due preziosi era composto da due giri di oro bianco con pietra preziosa blu al centro, l’altro, invece, era composto da tre giri di pietre preziose.

Brigitte Macron, il completo blu notte

Molto probabilmente Brigitte Macron sarà presente alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, come già aveva fatto per lo spettacolo di apertura. In seguito, la prima donna di Francia aveva assistito a una delle prime gare sportive della competizione, con un look, anche in quell’occasione, elegante e sofisticato.

Fonte: Getty Images

In quell’occasione, la moglie di Emmanuel Macron aveva scelto un completo blu notte, composto da giacca corta e pantalone, che presentava una riga in mezzo e un taglio aderente. La parte superiore del vestito era decorata, nello scollo e sulle tasche, da un bordino di raso blu con dei cerchi bianchi.

La prima donna di Francia aveva deciso, allora, di alzare i suoi capelli in un’acconciatura classica, uno chignon alto, che lasciava liberi i ciuffi anteriori.